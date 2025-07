(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

LE DELIBERE ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE DEL 30 LUGLIO 2025

Cagliari, 30 luglio 2025

AGRICOLTURA

Su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Gian Franco Satta, la Giunta ha deliberato l’istituzione di un aiuto per la concessione di indennizzi destinati agli operatori del comparto apistico, che hanno subito danni alle produzioni a causa delle alte temperature nel luglio del 2023. I territori interessati sono stati individuati attraverso la ricognizione effettuata dall’Agenzia Laore. La Giunta ha approvato le direttive di attuazione e individuato Laore come responsabile della gestione dell’intervento.

TURISMO

Su proposta dell’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu, la Giunta ha stanziato la somma di 4 milioni di euro per la realizzazione di attività di comunicazione, organizzazione di eventi ed azioni di ritorno (educational/press tour) collaterali rispetto alle manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali in programma per il secondo semestre 2025. Inoltre, ha stanziato la somma di 800 mila euro per la partecipazione alla più importante manifestazione fieristica del settore artigianato “Mostra Mercato l’Artigiano in Fiera”-Milano 2025, che si svolgerà a Milano-Rho dal 6 al 14 dicembre 2025.

LAVORI PUBBLICI

Su proposta dell’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu, la Giunta ha approvato la deliberazione che dispone di adottare il Programma triennale dei lavori pubblici dell’Amministrazione regionale per il triennio 2025-2027 e il relativo elenco annuale 2025 degli interventi. Il programma triennale e le opere riguardano esclusivamente gli interventi di competenza regionale a cura diretta della RAS. Si tratta di 32 interventi, di cui 9 afferiscono alla direzione generale dei lavori pubblici, 14 sono di competenza dell’Assessorato degli Enti locali, 9 della direzione generale della protezione civile.

È stata inoltre approvata la delibera, proposta dall’assessore Piu, che dispone gli indirizzi in merito ai criteri per l’individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in aree perimetrate del PAI per cui sono stati stanziati 60 milioni. Le risorse sono state individuate nell’ambito dell’area tematica “Ambiente e risorse naturali” e linea di intervento “Rischi e adattamento climatico” dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione della Regione Sardegna che saranno assegnate attraverso un avviso pubblico.

LAVORO

La Giunta, su proposta dell’assessora del Lavoro Desirè Manca, ha deliberato l’istituzione dell’Osservatorio regionale sullo sfruttamento lavorativo in Sardegna, definendo la sua composizione e gli indirizzi per il funzionamento.

Inoltre, su proposta dell’assessora del Lavoro Desirè Manca, la Giunta ha deliberato gli importi dei voucher per l’attivazione di tirocini destinati a giovani laureati da svolgersi negli uffici del distretto della Corte d’Appello di Cagliari (Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Lanusei, Tempio Pausania).

PUBBLICA ISTRUZIONE

Su proposta dell’assessora della Pubblica istruzione Ilaria Portas, la Giunta ha approvato i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate alle Università di Cagliari e Sassari per l’attivazione di corsi di formazione per il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

SANITÀ

Su proposta dell’assessore della Sanità Armando Bartolazzi, è stata approvata dalla Giunta la delibera che dispone l’istituzione del Tavolo della Pediatria, che svolgerà una funzione di coordinamento della rete pediatrica regionale in stretto raccordo con le aziende ospedaliere e con le aziende sanitarie locali e secondo le direttive dell’Assessorato.

Sempre su proposta dell’assessore della Sanità Armando Bartolazzi, di concerto con l’assessora dell’Ambiente Rosanna Laconi, l’esecutivo ha inoltre deliberato di recepire l’intesa stipulata dalla Conferenza Stato-Regioni il 17 aprile 2025, sui criteri, le modalità di riparto del finanziamento, nonché sul monitoraggio delle attività realizzate per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all’antibiotico-resistenza (PNCAR) 2022-2025.

Infine, su proposta dell’assessore della Sanita Armando Bartolazzi, la Giunta regionale ha dato il via libera alla rimodulazione del programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021, a favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. All’Azienda saranno assegnate risorse integrative pari a 500.000 euro per il completamento dell’intervento di fornitura e installazione di due sistemi Gamma camere SPECT-TC per le esigenze della Struttura Complessa di Medicina Nucleare.

AFFARI GENERALI

Su proposta dell’assessora degli Affari generali Mariaelena Motzo, la Giunta regionale ha impartito al Co.Ra.N. gli indirizzi per regolamentare, attraverso il contratto collettivo regionale dell’area dirigenziale, il trattamento giuridico ed economico del personale qualificato del Centro regionale di programmazione, nel rispetto dell’art. 28 della L.R. n. 17/2021. La disciplina sarà distinta da quella dirigenziale e non comporterà nuovi oneri per il bilancio regionale.

Su proposta della presidente Alessandra Todde e dell’assessora Mariaelena Motzo, la Giunta regionale ha impartito gli indirizzi per il piano di attuazione del Piano Industriale 2025–2030 di Sardegna IT S.r.l., società in house della Regione, quale strumento di programmazione strategica per la transizione digitale. Il Piano definisce otto direttrici strategiche per rafforzare il ruolo della società nella transizione digitale della Regione, tra cui: ampliamento della compagine sociale, digitalizzazione e automazione dei processi, comunicazione istituzionale, Naap Lab, collaborazioni con imprese ICT, revisione del modello organizzativo, valorizzazione del personale e trasferimento nella nuova sede sociale. L’attuazione è subordinata alla presentazione del Piano delle attività entro il 31 ottobre 2025 e al completamento delle procedure di controllo analogo. La Direzione Generale competente è incaricata del monitoraggio.

BILANCIO

La Giunta, su proposta dell’assessore del Bilancio, Programmazione e Credito Giuseppe Meloni, ha deliberato i nuovi indirizzi per l’attuazione della disciplina in materia di Registro informatizzato “Anagrafe debitori” prevedendo che l’implementazione di competenze dalla Regione all’Agenzia sarda delle entrate (Ase) della nuova procedura informatizzata avvenga con gradualità.

La Giunta, su proposta dell’assessore della Programmazione e Bilancio Giuseppe Meloni, di concerto con l’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu, ha deliberato di destinare oltre 14 milioni ai Comuni costieri per il finanziamento di interventi e progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità.

AMBIENTE

Su proposta dell’assessora dell’Ambiente Rosanna Laconi, la Giunta ha approvato la partecipazione della Sardegna al progetto europeo MED-Star 2, che unisce le regioni del Mediterraneo nella lotta contro gli incendi boschivi. Con 710 mila euro di finanziamento su un totale di oltre 5,9 milioni, la Sardegna conferma il suo ruolo centrale nella cooperazione transfrontaliera su clima, territorio e sicurezza ambientale.

Inoltre, sempre su proposta dell’assessora Laconi, l’esecutivo ha approvato i contributi agli investimenti a favore dei Comuni per interventi di valorizzazione ambientale, tutela, conservazione dei monumenti naturali nonché delle eventuali aree di rispetto. Per l’anno 2025 sono stati destinati 400 mila euro.

Per l’annualità 2025, su proposta dell’assessora Laconi, sono poi stati stanziati i contributi (pari a 1 milione e 500 mila euro) per l’attuazione di interventi di conservazione e valorizzazione ambientale nelle aree di particolare interesse naturalistico compresa la Rete Natura 2000.

Infine, è stato approvato il piano di investimenti, con la ripartizione per l’anno 2025 di 400 mila euro, in favore delle Province e Città Metropolitane per lo svolgimento dei compiti di pianificazione e programmazione faunistico venatoria. L’80% dello stanziamento sarà suddiviso in parti uguali tra le Amministrazioni Provinciali e le Città Metropolitane per il funzionamento del Comitato provinciale faunistico, della Commissione per l’abilitazione venatoria e per le altre attività d’istituto e la gestione della fauna selvatica. Il restante 20% da suddividere in base alla superficie agro-silvo-pastorale di competenza di ciascuna Città Metropolitana e Provincia.

