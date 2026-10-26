Inaugurato oggi il nuovo ponte in località Trinò/Pont Sec a Gressoney-Saint-Jean

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - Aosta, sabato 24 ottobre 2026
a Gressoney-Saint-Jean
L'Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente comunica che è stato inaugurato oggi, sabato 24 ottobre, il nuovo ponte in località Trinò/Pont Sec, a Gressoney-Saint-Jean, realizzato per migliorare i collegamenti tra la Strada regionale 44 e gli abitati posti alla sinistra orografica del torrente Lys e garantire un attraversamento più funzionale e sicuro.
All'inaugurazione erano presenti il Presidente della Regione Renzo Testolin e gli Assessori alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente Davide Sapinet, allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile Luigi Bertschy e al Turismo, Sport e Commercio Giulio Grosjacques, oltre al Sindaco Mattia Alliod e ai rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale di Gressoney Saint-Jean.
Nell'ambito delle opere previste, oltre alla realizzazione del nuovo collegamento stradale, era stata pianificata la sistemazione idraulica del torrente e la riqualificazione dell'area circostante. I lavori hanno previsto l'allargamento dell'alveo del Lys, la rimozione dei vecchi guadi provvisori e la realizzazione di nuove difese spondali e scogliere, dimensionate per consentire il transito di portate di piena con tempo di ritorno di 200 anni.
Il nuovo ponte è una struttura ad arco in calcestruzzo armato a campata unica, con una luce netta di attraversamento di 32 metri. L'assenza di pile in alveo consente di non interferire con il deflusso delle acque. La piattaforma, larga complessivamente 7 metri, comprende una carreggiata veicolare a corsia unica di 4,50 metri e un camminamento pedonale a raso di 1,50 metri. Le barriere di sicurezza laterali, realizzate in legno lamellare e acciaio corten, completano la struttura.
L'intervento ha inoltre previsto la realizzazione della nuova viabilità di collegamento, la sistemazione della fermata dell'autobus lungo la Strada regionale 44, dotata di una pensilina in legno con copertura in lose, e la posa di una pavimentazione in cubetti di granito grigio. È stato installato anche un nuovo impianto di illuminazione pubblica a LED, per migliorare la fruibilità dell'area.
«L'inaugurazione del ponte conclude un intervento articolato, che ha riguardato non solo il collegamento stradale, ma anche la messa in sicurezza delle arginature del torrente Lys e la riqualificazione dell'area circostante – ha dichiarato l'Assessore Davide Sapinet. – Il nuovo ponte migliora i collegamenti tra gli abitati sulle due sponde del torrente e rende l'attraversamento più funzionale e sicuro. La nuova fermata dell'autobus e l'illuminazione pubblica contribuiscono inoltre a rendere l'area più fruibile e rispondente alle esigenze della comunità».
La Struttura opere idrauliche e gestione demanio idrico dell'Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente ha curato l'appalto e la direzione dei lavori. Il Comune di Gressoney-Saint-Jean ha svolto il ruolo di soggetto attuatore della progettazione.