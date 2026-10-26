Vicenza. On. Caretta (FdI), arresto “Picoman” segnale forte di legalità

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - "Ringrazio l'Arma dei Carabinieri e in particolare ai militari della
Stazione di Altavilla Vicentina e il Comando Provinciale di Vicenza, per la
numerosi furti che hanno colpito negozi, aziende e attività commerciali del
nostro territorio. Aver messo la parola fine alla sequela di imprese
criminali del famigerato "Picoman" rappresenta l'ennesima importante
conferma della straordinaria professionalità e dedizione con cui i
carabinieri presidiano quotidianamente il nostro territorio, dimostrandosi
un punto di riferimento imprescindibile per la comunità vicentina".
(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - "Ringrazio l'Arma dei Carabinieri e in particolare ai militari della