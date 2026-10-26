Close Menu
Trending
martedì 27 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Cisgiordania, Bonelli (AVS): «Case marchiate una per una, famiglie cacciate. L’Europa aveva giurato di non rivedere mai più queste immagini. Meloni tace»

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Europa Verde - Verdi

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - cacciate. L'Europa aveva giurato di non rivedere mai più queste immagini.
Meloni tace»

«A Hebron 1.500 palestinesi sono costretti ad abbandonare le proprie case .
Le forze israeliane contrassegnano le abitazioni evacuate e ordinano alle
famiglie rimaste di andarsene. Case marchiate una per una, famiglie
costrette ad andarsene: è una pratica che la storia europea conosce bene,
che l'Europa aveva giurato di non rivedere mai più e che il diritto
internazionale vieta. È il trasferimento forzato di un popolo dalla propria
terra, proibito dalla IV Convenzione di Ginevra. Nel 2026 gli sfollamenti
forzati in Cisgiordania hanno già superato quelli dell'intero anno
precedente.

E Giorgia Meloni continua a tacere. Mentre il governo Netanyahu caccia i
palestinesi dalle loro case, il governo italiano resta immobile. Il
patriottismo di Meloni si ferma davanti a Netanyahu, anche quando vengono
calpestati i diritti umani e il diritto internazionale.

Chiediamo il richiamo immediato dell'ambasciatore italiano in Israele e le
sanzioni contro Netanyahu e i ministri responsabili a cui il governo Meloni
si oppone. Questo si chiama complicità».

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl