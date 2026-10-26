Cisgiordania, Bonelli (AVS): «Case marchiate una per una, famiglie cacciate. L’Europa aveva giurato di non rivedere mai più queste immagini. Meloni tace»

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - cacciate. L'Europa aveva giurato di non rivedere mai più queste immagini.
Meloni tace»
«A Hebron 1.500 palestinesi sono costretti ad abbandonare le proprie case .
Le forze israeliane contrassegnano le abitazioni evacuate e ordinano alle
famiglie rimaste di andarsene. Case marchiate una per una, famiglie
costrette ad andarsene: è una pratica che la storia europea conosce bene,
che l'Europa aveva giurato di non rivedere mai più e che il diritto
internazionale vieta. È il trasferimento forzato di un popolo dalla propria
terra, proibito dalla IV Convenzione di Ginevra. Nel 2026 gli sfollamenti
forzati in Cisgiordania hanno già superato quelli dell'intero anno
precedente.
E Giorgia Meloni continua a tacere. Mentre il governo Netanyahu caccia i
palestinesi dalle loro case, il governo italiano resta immobile. Il
patriottismo di Meloni si ferma davanti a Netanyahu, anche quando vengono
calpestati i diritti umani e il diritto internazionale.
Chiediamo il richiamo immediato dell'ambasciatore italiano in Israele e le
sanzioni contro Netanyahu e i ministri responsabili a cui il governo Meloni
si oppone. Questo si chiama complicità».