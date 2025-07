agenzia regionale 966.25 Mennea_Pratiche teatrali e formative inclusive per artisti abili e con disabilità

(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 *Al via l’azione pilota per un teatro inclusivo: 68.500 euro per abbattere

le barriere tra abilità e disabilità attraverso un progetto rivoluzionario

del dipartimento Welfare*

Un laboratorio di trasformazione sociale, culturale e sanitaria: è questa

l’essenza della nuova azione pilota “Pratiche teatrali e formative

inclusive per artisti abili e con disabilità”, promossa dal dipartimento

Welfare della Regione Puglia, in collaborazione con il Consorzio Puglia

Culture.

Un’iniziativa innovativa, visionaria e necessaria, che punta a ridefinire

il ruolo dell’arte come strumento di inclusione sociale e cura, attraverso

laboratori di danza inclusiva, teatro per persone con disabilità complesse,

momenti di formazione, campagne di comunicazione e un convegno nazionale

sul rapporto tra arte e salute mentale.

“L’arte – dichiara *Ruggiero Mennea,* consigliere delegato al Welfare della

Regione Puglia – può e deve diventare uno strumento potente di giustizia

sociale, di emancipazione e di trasformazione collettiva. Non è solo

espressione estetica, ma anche linguaggio universale capace di abbattere

barriere, creare ponti tra le persone, e restituire dignità a chi troppo

frequentemente viene relegato ai margini. Con questa iniziativa non ci

limitiamo a valorizzare il talento degli artisti con disabilità,

riconosciamo il loro ruolo attivo nella costruzione di una società più

equa, più inclusiva, più consapevole.”

Il progetto si muove all’interno di una logica intersettoriale – sociale,

culturale, educativa – in cui i singoli interventi si incontrano per

costruire spazi accessibili, relazioni significative, nuove forme di

partecipazione e generare impatto positivo sul territorio. Non si tratta

solo di promuovere la partecipazione, ma di ridisegnare i modi in cui la

società accoglie, sostiene e valorizza le diversità. L’arte, in questo

contesto, non è solo rappresentazione, ma esperienza viva, relazione e

possibilità concreta di cambiamento.

In particolare, sarà valorizzata la pratica della “prescrizione culturale”

ovvero l’idea, supportata da evidenze scientifiche internazionali, che la

partecipazione ad attività artistiche possa migliorare la salute mentale

più di alcuni trattamenti tradizionali.

“Si tratta di un’azione pilota, un intervento innovativo e sperimentale che

fa ricorso a metodologie e strumenti diversi riconducibili al

macro-obiettivo dell’inclusione sociale delle persone con disabilità.

Attraverso la realizzazione di specifiche attività formative e

laboratoriali intendiamo promuovere pratiche inclusive finalizzate allo

sviluppo del lavoro degli artisti con disabilità, e a favorire una

partecipazione inclusiva del pubblico nel settore professionale della danza

e delle arti performative con artisti abili e con disabilità” –

afferma *Valentina

Romano*, direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia –

“Vogliamo generare spazi di appartenenza reale, dove le persone possano

riconoscersi e sentirsi parte attiva di una comunità. Significa creare

bellezza condivisa, coltivare legami, valorizzare quei talenti sommersi che

spesso restano invisibili. Promuoviamo una cultura che ha il coraggio di

guardare la fragilità non come una debolezza, ma come una risorsa preziosa.

È un modo concreto per continuare a delineare le politiche sociali come

investimento nella coesione e nel futuro delle nostre comunità.”

L’intervento prevede anche l’individuazione di uno spazio multiculturale

accessibile in una delle province pugliesi, capace di diventare polo di

sperimentazione inclusiva permanente. Tra i soggetti coinvolti, artisti

abili e con disabilità, famiglie, insegnanti, pubblico e comunità educanti,

con l’obiettivo di attivare nuove sinergie pubblico-private, attrarre

co-finanziamenti da fondazioni, enti del Terzo Settore, e generare impatto

sistemico.

Il Consorzio Puglia Culture, soggetto attuatore dell’intervento, opererà su

un orizzonte temporale di 18 mesi, coordinando le azioni previste e

favorendo la creazione di reti stabili sul territorio.

“Un progetto, dunque, che va oltre l’inclusione, un manifesto per una