Cs visita guidata tematica “Percorso celestiniano: il museo e le chiese della città” per il Giubileo 2025 | Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila

(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 29 July 2025 GIUBILEO 2025

I percorsi del Sacro nel MuNDA

Visita guidata “Percorso celestiniano: il museo e le chiese della città”

1° agosto h. 11

Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila

Dal mese di aprile, in occasione del Giubileo 2025, il Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila ha avviato una

programmazione annuale di visite guidate tematiche, che permetterà ai visitatori di scoprire ogni mese un

itinerario diverso di visita, ispirato ai grandi temi del Sacro, e di conoscere il patrimonio archeologico e

storico-artistico del Museo.

Il 1° agosto alle 11 nella sede di Borgo Rivera del Museo si svolgerà una visita tematica dedicata al Percorso

celestiniano: il museo e le chiese della città. Nell’anno dedicato al Giubileo della Speranza, nel mese

dedicato alla Perdonanza Celestiniana, “primo Giubileo della storia”, il MuNDA propone un itinerario di

visita che si sofferma sulla storia e le opere collegate alla Basilica di S. Maria di Collemaggio e alle chiese

della città dell’Aquila.

Informazioni

La visita guidata è gratuita con ingresso soggetto alla tariffazione vigente.

Per i gruppi precostituiti e

scolaresche

obbligo

prenotazione

all’indirizzo

Le visite guidate presenti nel catalogo delle visite organizzate per il Giubileo 2025 I percorsi del Sacro nel

MuNDA, consultabili al link https://museonazionaledabruzzo.cultura.gov.it/giubileo-2025-i-percorsi-delsacro-nel-munda/, condotte dal personale del Museo e della durata di 1 ora, si svolgeranno nei primi venerdì

dei mesi fino ad agosto alle ore 11 nel MuNDA, in Via Tancredi da Pentima, L’Aquila e, dietro prenotazione,

negli altri giorni della settimana.

Orari

Museo Nazionale d’Abruzzo, sede di Borgo Rivera ore 8.30 – 19.30 (ultimo ingresso ore 19)

Biglietti

Intero: 7 €

Ridotto: 2 € (dai 18 ai 25 anni, fino al giorno del compimento del 25esimo anno)

MUSEO NAZIONALE D’ABRUZZO – L’Aquila

Largo Tornimparte, 1 | Via Tancredi da Pentima snc, 67100 L’Aquila

Ingresso gratuito per bambini e ragazzi al di sotto dei 18 anni e in tutti i casi previsti dal Ministero della

Cultura a questo link:

https://www.cultura.gov.it/agevolazioni



MUSEO NAZIONALE D’ABRUZZO

Largo Tornimparte, 1 | Via Tancredi da Pentima snc, 67100 L’Aquila