(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 29 July 2025 COMUNICATO STAMPA

Commissione paritetica Stato-Regione: Gianmario Demuro eletto presidente. Al via i lavori con una nuova composizione

Cagliari, 29 luglio 2025

Si è svolta oggi a Roma, alla presenza del ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, la prima riunione della Commissione paritetica Stato-Regione Sardegna nella nuova composizione. L’organismo, previsto dallo Statuto speciale della Sardegna, è incaricato di elaborare e proporre le norme di attuazione statutaria, rappresentando un passaggio fondamentale per l’effettiva attuazione dell’autonomia dell’Isola.

Nel corso dell’incontro, la Commissione ha eletto all’unanimità il nuovo presidente per la legislatura nazionale in corso. Si tratta del professor Gianmario Demuro, ordinario di Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Cagliari. La sua designazione, in qualità di membro di nomina regionale, rappresenta un importante riconoscimento dell’autorevolezza e del ruolo istituzionale della Regione Sardegna.

“Al professor Demuro faccio le mie congratulazioni e l’augurio di un buon lavoro, che estendo a tutti i membri della Commissione”, afferma la presidente della Regione, Alessandra Todde.

Oltre a Gianmario Demuro, fanno parte della Commissione: per la RAS, Eugenio Annichiarico, segretario generale della Regione e, di nomina statale, il professor Tommaso Edoardo Frosini, costituzionalista all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e l’avvocato Gabriele Satta, del Foro di Sassari.

La Commissione, già formalmente costituita nei mesi scorsi, si è riunita oggi per la prima volta nella nuova composizione. Durante l’incontro è stato condiviso l’obiettivo di valorizzare pienamente il ruolo dell’organismo, anche attraverso una cadenza di incontri almeno mensile, e di dare impulso all’attività normativa legata all’attuazione dello Statuto.

Tra i temi prioritari emersi nel corso della riunione – in attesa di un confronto con la presidente della Regione, Alessandra Todde – figurano questioni strategiche come la gestione delle acque pubbliche; gli usi civici; la continuità territoriale e l’insularità.

​

Ufficio Stampa Regione Sardegna