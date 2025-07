Agenzia regionale 965.25 Piemontese_Edizione speciale festival Mònde a Foggia

(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 29 July 2025 *Garrone, Gifuni, Bergamasco, Pavignano, Piva, Sejko e altri per l’edizione

speciale di “Mònde” a Foggia *

*Da giovedì 11 a domenica 14 settembre la “Festa del Cinema sui Cammini”

che sbarca nel capoluogo Dauno con il sostegno di Regione Puglia*

Da giovedì 11 a domenica 14 settembre 2025, Foggia ospiterà per la prima

volta “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”, la rassegna cinematografica

ideata e organizzata da MAD – Memorie Audiovisive della Daunia e sostenuta

dalla Regione Puglia, che celebra il connubio tra immaginario, paesaggio e

cammino.

Un evento unico nel panorama culturale nazionale che, in occasione della

sua ottava edizione, assume un valore speciale dedicandosi al Giubileo 2025

e ponendo al centro il *tema de “Lo Sguardo”*: uno sguardo che osserva il

paesaggio e il viaggio, che interroga il reale e lo restituisce attraverso

la lente del cinema.

La manifestazione, realizzata in collaborazione con la Città di Foggia,

Apulia Film Commission e numerosi partner pubblici e privati, si articolerà

in oltre *45 appuntamenti tra proiezioni, cammini, masterclass, incontri

con autori e autrici, laboratori, mostre e spettacoli*, coinvolgendo luoghi

simbolici della città: l’Auditorium Santa Chiara, la Sala Farina, il Teatro

Umberto Giordano, L’Altrocinema e la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia.

“L’approdo di Mònde a Foggia, crocevia storico dei cammini della

transumanza, sottolinea come sia possibile fare impresa culturale di

qualità, trasformando un’idea giovane in un festival capace di attrarre

protagonisti del cinema come Garrone e Gifuni”, ha detto il vicepresidente

della Regione Puglia, *Raffaele Piemontese*, evidenziando che “il sostegno

regionale, quando orientato con visione, genera valore e radici: porta

cultura, turismo e coesione sociale nei territori che vogliamo rigenerare”.

“Mònde è la dimostrazione che il cinema può diventare motore di comunità e

coesione”, ha detto il consigliere regionale *Paolo Campo*, presente

stamattina alla conferenza stampa di presentazione del programma avvenuta

nell’aula consiliare del Comune di Foggia.

“Portarlo a Foggia in un anno speciale come quello del Giubileo è stato per

me anche un atto d’amore personale verso questa forma d’arte e verso la mia

terra”, ha aggiunto Campo, che è stato tra i promotori della misura di

sostegno di questa edizione speciale nell’ambito dell’ultima Legge di

Bilancio 2025 approvata in Consiglio regionale.

“Ospitare Mònde è per Foggia un riconoscimento e una sfida”, ha detto la

sindaca di Foggia, *Maria Aida Episcopo*, sottolineando che per il

capoluogo dauno “significa scommettere sulla cultura come leva di crescita

e identità, per cui ringrazio la Regione Puglia e Apulia Film Commission

per aver creduto nel potenziale di questa città”.

“Mònde è uno spazio vivo di dialogo, formazione e partecipazione”, le ha

fatto eco *Alice Amatore*, assessora alla Cultura del Comune di Foggia,

aggiungendo che “è importante che iniziative così coinvolgano il territorio

e aprano opportunità per chi crea cultura e per chi la vive”.

Secondo *Luciano Toriello*, direttore artistico del festival, “questa

edizione speciale vuole ampliare l’idea di Festa, mettendola in cammino

verso nuovi pubblici e paesaggi. Il nostro intento è generare impatto

attraverso elementi immateriali ma fondamentali: il cinema e la natura”.

*Tra i protagonisti: Garrone, Gifuni, Bergamasco, Pavignano, Piva, Sejko e

tanti altri protagonisti della scena nazionale**. *

Di assoluto rilievo la retrospettiva dedicata a *Fabrizio Gifuni*, con una

selezione di nove film che ripercorrono la sua carriera al fianco dei

grandi maestri del cinema italiano. L’attore sarà protagonista di un

incontro pubblico al Teatro “Umberto Giordano”

Sempre al “Giordano”, la regista e attrice *Sonia Bergamasco* presenterà il

suo ultimo lavoro ispirato a Eleonora Duse, e il Maestro *Matteo Garrone*

incontrerà il pubblico in occasione della proiezione del film “Io

Capitano”, candidato all’Oscar, e terrà una masterclass dedicata alla sua

filmografia.

Tra gli altri ospiti: le attrici *Sara Ciocca* e *Rosa Diletta Rossi*, i

registi *Alessandro Piva* e *Roland Sejko*, la sceneggiatrice premio *Oscar

Anna Pavignano*, la regista americana *Courtney Stephens* con l’attrice *Callie

Hernande*z (presenti con il film Invention, vincitore del Pardo d’Oro a

Locarno), e lo spettacolo musicale dell’attore *Paolo Sassanelli*, omaggio

a Matteo Salvatore nel centenario della nascita.

Spazio anche al pubblico più giovane, con l’incontro con Paramount Italia

per la presentazione della nuova serie delle Tartarughe Ninja e del format

Super!, condotto dalla TikToker *Iris Di Domenico*.

