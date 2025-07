Semestre filtro di Medicina all’Università di Milano-Bicocca: didattica mista, lezioni in presenza garantite a tutti e test per rafforzare la preparazione degli studenti

(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

Comunicato stampaSemestre filtro di Medicina all'Università di Milano-Bicocca: didattica mista, lezioni in presenza garantite a tutti e test per rafforzare la preparazione degli studenti

Con 1472 domande di iscrizione su Universitaly (1268 sul portale Unimib) si conferma l’interesse per i corsi di area medica di Bicocca. E l’Ateneo si organizza anche con lezioni trasmesse in streaming, per favorire la massima flessibilità, e un test autovalutativo della preparazione

Milano, 28 luglio 2025 – Un approccio blended, con lezioni sia in presenza sia online. Accesso garantito a tutti gli studenti per le lezioni erogate in aula (circa il 70 per cento del totale), grazie alla suddivisione in tre gruppi e all’utilizzo delle aule dell’edificio U7 Civitas. Tutte le lezioni trasmesse anche in streaming per permettere la partecipazione anche da remoto, in base alla modalità selezionata in fase di iscrizione. L’Università di Milano-Bicocca organizza cosìla didattica del Semestre filtro per i corsi di studio in lingua italiana a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41) e in Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), che prenderà avvio il 1° settembre presso il campus universitario.

L’iscrizione al Semestre filtro si è svolta in due fasi: la prima attraverso il portale Universitaly, la seconda tramite il portale dell’Ateneo. I numeri confermano l’interesse verso i corsi di Bicocca: sono state infatti registrate 1472 domande su Universitaly (1265 per Medicina e chirurgia e 207 per Odontoiatria e protesi dentaria), mentre 1268 candidati hanno completato la preimmatricolazione sul portale d’Ateneo (1090 Medicina e chirurgia 178 Odontoiatria e protesi dentaria). I posti disponibili sono 178 per il corso di Medicina e chirurgia e 30 per Odontoiatria e protesi dentaria.

Il programma del Semestre filtro prevede tre insegnamenti fondamentali: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia, con l’obiettivo di fornire una solida base scientifica comune a tutti gli studenti.

A conclusione del Semestre, si svolgeranno tre prove distinte – una per ciascun insegnamento – della durata di 45 minuti ciascuna. Le prove, uguali a livello nazionale e somministrate in contemporanea su tutto il territorio, si terranno tutte nella stessa giornata. Sono previsti due appelli per ciascun insegnamento: il primo il 20 novembre 2025 e il secondo il 10 dicembre 2025.

Al termine delle lezioni e prima delle prove, sono inoltre previste attività didattiche integrative di supporto, che comprendono un test autovalutativo e tutoraggio mirato.

«Abbiamo lavorato con impegno per accompagnare gli studenti in un percorso strutturato e solido verso l’accesso ai corsi di laurea di area medica – spiega la rettrice di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni -. Le lezioni in presenza, la didattica online e l’attività di tutoraggio rappresentano strumenti fondamentali per garantire a tutti accoglienza e preparazione efficaci. Nessuno studente sarà lasciato indietro: attraverso test di autovalutazione e lezioni mirate, potremo intercettare eventuali difficoltà e intervenire tempestivamente, offrendo un supporto concreto alla preparazione. È una sfida, ma anche un investimento nella qualità e nell’equità della formazione». —Avvio del Semestre filtro: lezioni in presenza e onlineIl programma prevede un approccio blended con attività didattiche in presenza e in streaming, seguite da una fase di tutoraggio mirato.

Le lezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:●1 settembre – 3 ottobre: lezioni in presenza presso le aule 1, 2 e 3 dell’Edificio U7Civitas (Via Bicocca degli Arcimboldi 8, Milano) e simultaneamente in streaming ●5 ottobre – 23 ottobre: lezioni esclusivamente in streaming da remoto

Le attività didattiche si terranno dal lunedì al venerdì, con 6 ore di lezione giornaliere, dalle 8:30 alle 14:30.Gruppi e frequenza obbligatoriaGli studenti saranno suddivisi in tre gruppi, ciascuno assegnato a una delle aule previste. La composizione dei gruppi sarà comunicata entro la fine di agosto.

La frequenza alle lezioni è obbligatoria e sarà rilevata tramite un apposito sistema di controllo.



