PESI – Guendalina Catena conquista un “doppio bronzo” a Madrid: si arricchisce il medagliere dei talenti azzurri!

Guendalina Catena conquista un “doppio bronzo” a Madrid: si arricchisce il medagliere dei talenti azzurri!

Arrivano due nuove medaglie per l’Italia ai Campionati Europei Youth & Under 15 di Pesistica Olimpica, in corso a Madrid

Roma, 28 luglio 2025

Nella categoria 58 kg Under 15, la giovanissima Guendalina Catena (atleta della Società Ginnastica Angiulli di Bari) ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nello strappo, grazie a un’ottima alzata da 70 kg realizzata in seconda prova, e nel totale, chiudendo il suo secondo europeo di categoria con 153 kg complessivi frutto di uno slancio da 83 kg.

LE DICHIARAZIONI

Sebastiano Corbu – Direttore Tecnico Squadre Nazionali

“Guendalina ha fatto una bella gara ed ha dato tutto conquistando due medaglie. Per le sue potenzialità può fare anche molto meglio e stiamo lavorando sulla tecnica proprio per implementarla. Sono convinto che nel lungo periodo vedremo grossi miglioramenti nelle performance della nostra Guendalina”.

Guendalina Catena

“Sono abbastanza soddisfatta. Peccato per quei 75 kili di strappo perchè era praticamente fatto, però può succedere in gare cosi. Serve anche per fare la giusta esperienza che mi servirà per le prossime gare. Voglio ringraziare il mio allenatore Sebastiano Corbu, la mia famiglia che mi ha seguito da casa e tutto il team della nazionale che è super”!

LE GARE DI ALESSANDRO DE TOMMASO E FRANCESCO CHIRIATTI

Alessandro De Tommaso, impegnato nella categoria 71 kg Under 15, ha purtroppo raccolto tre nulli nell’esercizio di strappo ed è purtroppo andato fuori gara nella classifica totale.

Nonostante l’amarezza, Alessandro ha comunque scelto di salire in pedana per lo slancio, chiudendo con un buon 6° posto che testimonia grinta e voglia di lottare fino all’ultimo.Francesco Chiriatti al debutto in una competizione continentale nella categoria 79kg Under 15 ottiene un buon sesto posto con 235 kili di totale. L’azzurrino ha messo 105 kili in seconda prova di strappo e 130 kili nella seconda prova di slancio. Un buon debutto in una categoria di ottimo livello tecnico.

PROGRAMMA Martedì 29 luglio

Domani prosegue l’avventura dei talenti azzurri con le gare di Alessia Marson (Cat. 77kg Youth) alle ore 17:00 e di Marica Rita Mangiarano (Cat.63kg U15) alle ore 19:00.

Sarà possibile seguire la gara sul canale YOUTUBE della Federazione Europea con costanti aggiornamenti sui social federali.

Ogni giorno alle ore 12:00 (con repliche alle 21:30) su YouPowerTV.com ci sarà ‘Forza Azzurra’, format condotto da Claudio Cavosi dedicato ai Talenti Azzurri protagonisti dei Campionati Europei Youth & U15. Verranno analizzate tutte le alzate delle competizioni della giornata precedente, con il commento dei tecnici presenti in gara e degli atleti stessi.

