(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 28 July 2025 *A Sermoneta “CLICK – Accendi la consapevolezza sulle dipendenze”*

*Il Comune si candida ai fondi statali per un progetto dedicato a giovani e

famiglie*

Il Comune di Sermoneta ha ufficialmente presentato la propria candidatura

ai fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione

del progetto “CLICK – Accendi la consapevolezza sulle dipendenze”,

sviluppato in partenariato con la cooperativa sociale Ninfea. L’iniziativa

è dedicata all’istituzione di servizi, attività e comunità educative per i

giovani, con programmi specifici volti alla prevenzione delle dipendenze

patologiche, sia da sostanze stupefacenti che da tecnologie digitali.

Il progetto nasce dalla volontà di offrire ai giovani del territorio spazi

stabili in cui poter ricevere informazioni, supporto educativo e

orientamento rispetto ai rischi legati alle dipendenze. Allo stesso tempo,

“CLICK” si propone di coinvolgere attivamente l’intero nucleo familiare,

per intercettare preoccupazioni e difficoltà, fornendo un accompagnamento

rispettoso e non giudicante, in grado di stimolare un cambiamento concreto

di prospettiva.

La cooperativa Ninfea, attiva da oltre trent’anni nel campo

socio-educativo, intende mettere a disposizione l’ampio bagaglio di

esperienze maturate e la rete dei servizi già presenti nella provincia di

Latina per realizzare un intervento realmente radicato sul territorio.

Il progetto prevede la creazione di una piattaforma digitale, per favorire

un primo approccio senza barriere, anche in forma anonima, incentivando

così i giovani a superare il timore del contatto diretto. Il progetto

prevede interventi domiciliari individualizzati da parte di psicologi ed

educatori, con l’intento di raggiungere quei ragazzi che, per diverse

ragioni, tendono a isolarsi o a evitare spazi pubblici, contribuendo così a

contrastare l’esclusione sociale. Un’altra importante linea d’azione è

rappresentata dal parent training, ovvero percorsi di formazione e supporto

rivolti alle famiglie, oltre a sportelli fisici dove i giovani e le

famiglie potranno trovare ascolto, orientamento, informazioni e occasioni

di confronto con altre persone che vivono situazioni simili.

“Con questa candidatura, il Comune di Sermoneta conferma il proprio impegno

concreto nella costruzione di politiche sociali innovative e integrate,

capaci di rispondere in modo efficace ai bisogni reali dei giovani e delle

loro famiglie”, spiega l’assessore ai servizi sociali Valentina

Cianfriglia. “Il progetto “CLICK” rappresenta un’opportunità preziosa per

creare un sistema educativo e preventivo stabile, inclusivo e orientato al

futuro”.