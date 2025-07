CS NO TAV, LA NOTA DI TESTA (FDI)

(AGENPARL) - Roma, 27 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 27 July 2025 COMUNICATO STAMPA

No tav, Testa (Fdi): solidarietà e pieno sostegno a forze dell’ ordine,

pronti ad accogliere istanze organizzazioni di categoria

“Raccolgo l’invito del sindacato della Guardia di Finanza – USIF

innanzitutto nel condannare gli scontri avvenuti durante la manifestazione

No TAV di ieri in Val di Susa, solidarizzando con le nostre forze

dell’ordine. Mi preme precisare che il decreto sicurezza, tanto osteggiato

dalle forze di opposizione, contiene importanti modifiche legislative tra

le quali l’inasprimento delle pene per lesioni nei confronti degli

appartenenti alle forze dell’ordine, l’estensione del Daspo urbano ed altre

novità nello specifico settore. Si può fare sicuramente di più ed è per

questo che sono pronto a raccogliere le istanze che perverranno dalle

organizzazioni sindacali di categoria per fare sì che gli operatori di

polizia possano operare nella maniera più sicura possibile”. Lo dichiara in

una nota il deputato abruzzese Fratelli d’Italia Guerino Testa.

Roma, 27 luglio 2025.

Ufficio stampa

Tiziana Le Donne