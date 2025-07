A Fabriano si scrive il futuro delle Marche interne: imprese, giovani e visione strategica al centro dell’incontro “Territori che generano futuro”

(AGENPARL) - Roma, 27 Luglio 2025

Fabriano diventa il fulcro del dibattito economico e politico per il rilancio delle aree interne marchigiane. Martedì 29 luglio, alle ore 18.00, presso la Sala Ubaldi, la lista civica Progetto Marche, a sostegno di Matteo Ricci presidente, promuove l’incontro pubblico “Territori che generano futuro – Imprese, giovani e visione per le Marche interne”.

L’evento rappresenta un’occasione di confronto concreto e strategico per immaginare una nuova traiettoria di sviluppo economico, produttivo e occupazionale, partendo proprio dai territori più colpiti dalla crisi industriale, dallo spopolamento e dalla marginalizzazione infrastrutturale.

«Le Marche interne non possono più essere considerate territori da assistere, ma vanno riconosciute come ecosistemi da attivare», afferma Giacomo Guida, imprenditore, fabrianese e candidato alle elezioni regionali con Progetto Marche, che modererà l’incontro. «È il momento di portare una proposta politica concreta: credito, infrastrutture, formazione tecnica e attrazione di capitale umano. Il tempo delle parole è finito: ora servono strumenti reali per rimettere in moto queste comunità.»

Al centro del dibattito, il ruolo delle imprese giovanili, della trasformazione digitale e dei nuovi modelli di sviluppo. Tra i protagonisti: Giacomo Bizzarri, CEO di gCube, che illustrerà il progetto dell’Innovation Hub di Fabriano, un’infrastruttura strategica pensata per attrarre imprenditori digitali e accelerare l’innovazione nelle aree periferiche. Marco Basilissi, consulente aziendale e candidato di Progetto Marche, che proporrà una riflessione sul passaggio da un’economia labour-intensive a una knowledge-intensive, basata su competenze e capitale umano. Ines Mezzanotte, imprenditrice digitale, che condividerà la sua esperienza di trasformazione di una microimpresa tradizionale in un’eccellenza dell’e-commerce. Federico Grimaccia, founder della startup RunToFly, che porterà il tema della carenza di investimenti early-stage nelle startup innovative nate nelle aree interne.

«Fabriano può diventare motore di una nuova transizione economica – aggiunge Guida –. Dobbiamo collegare territori, imprese e politica, creando condizioni per trattenere i talenti, attrarre capitali e innovare i modelli produttivi. Non vogliamo più raccontare la crisi, ma costruire una visione per uscirne.»

L’incontro si preannuncia come un vero e proprio manifesto per il rilancio delle aree interne, ponendo al centro la sfida della rigenerazione economica e sociale. Una sfida che passa per politiche attive, accesso ai fondi pubblici e un’alleanza tra pubblico e privato orientata alla crescita sostenibile e inclusiva.