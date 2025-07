PEREQUAZIONE STIPENDI NELLE ASL. TODDE: UN PASSO AVANTI PER LA DIGNITÀ DEL LAVORO NELLA SANITÀ SARDA

(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

PEREQUAZIONE STIPENDI NELLE ASL. ALESSANDRA TODDE: UN PASSO AVANTI PER LA GIUSTIZIA E LA DIGNITà DEL LAVORO NELLA SANITà SARDA

Cagliari, 26 luglio 2025

“Con un lavoro serio e condiviso, abbiamo finalmente avviato la perequazione stipendiale all’interno delle ASL della Sardegna, intervenendo su una disuguaglianza che da troppo tempo penalizzava chi lavora nei presidi più strategici della nostra sanità pubblica, come l’ARNAS Brotzu e l’AOU di Cagliari”, così la presidente della Regione, Alessandra Todde, spiega i recenti interventi in favore della parificazione degli stipendi nella sanità.

“Le risorse sono state individuate e attribuite – spiega ancora Todde – i criteri definiti in modo trasparente, e ora le singole aziende, nel rispetto dei passaggi tecnici previsti dalla normativa, stanno completando le procedure per erogare gli incrementi”.

In questo mese verranno liquidati i Differenziali Economici di Professionalità (DEP) per il personale del comparto. Nel mese di agosto sarà corrisposta la perequazione retributiva relativa all’anno 2023. Nel mese di settembre sarà liquidata la perequazione relativa al 2024.

“Anche per i dirigenti sanitari, che da anni attendono il riconoscimento degli incarichi previsti dai contratti, è arrivato il momento di una giusta valorizzazione. Gli incarichi verranno assegnati tra settembre e ottobre 2025”, sottolinea la presidente della Regione.

“Un passo importante per la dignità dei lavoratori e la giustizia retributiva, frutto di un lavoro complesso e silenzioso, condotto con metodo, nel rispetto della legge e con il coinvolgimento di tutte le parti interessate. Abbiamo promesso serietà e concretezza e stiamo mantenendo la parola”, conclude Todde.

