(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 26 July 2025 I capolavori della musica per pianoforte: ecco la terza edizione di Cortona Piano Festival

Dieci appuntamenti concertistici, dalla classica al jazz, con interpreti affermati e giovani talenti

Forte del successo delle due precedenti edizioni ritorna Cortona Piano Festival, manifestazione

che rappresenta ormai una realtà consolidata nel panorama culturale cittadino. La partecipazione

di Cortona Sviluppo, di Armonia – Arte e musica senza frontiere, l’essenziale sostegno del Comune

di Cortona e di numerosi sponsor sia locali che nazionali, insieme all’energia della direttrice

organizzativa Annamaria Papi hanno permesso di portare nuovamente la grande musica per

pianoforte nel cuore di Cortona. L’atmosfera meditativa del chiostro di Sant’Agostino sarà la

scenografia della rassegna, che si articola in un meeting pianistico, con corsi e masterclass di

docenti di caratura internazionale, e in una serie di croccanti serate musicali che vedranno

alternarsi sul palco artisti fra i più importanti della scena pianistica e giovani promesse della

tastiera.

Il meeting accoglierà quest’anno quasi venti studentesse e studenti provenienti da Italia, Inghilterra,

Slovenia, Cina e Norvegia. Esso poggia sull’esperienza dei due professori stabili Vsevolod

Dvorkin, docente di pianoforte al Conservatorio Vecchi Tonelli di Modena e interprete di

fama internazionale e Carlo Lodovico Cappelletti, pianista, divulgatore e direttore artistico della

manifestazione, docente di pianoforte al Liceo Musicale T. Ciceri di Como. Insieme a loro,

Cortona Piano Festival ospiterà nuovamente, nei primi tre giorni di lavori, una masterclass di

Natalia Trull, docente del Conservatorio P.I Ciajkovskij di Mosca, artista onorata della Russia e

concertista di caratura mondiale. Come nelle edizioni precedenti, gli insegnanti saranno

protagonisti nei concerti serali insieme agli allievi e a prestigiosi artisti ospiti. Riguardo a questi

ultimi, segnaliamo la presenza di Giuseppe Magagnino, ormai stabilmente fra i più apprezzati

jazzisti italiani, della raffinata vocalità di Francesca De Giorgi e di Viviana Lasaracina, pianista

che come poche sa far convivere il virtuosismo romantico con un temperamento profondamente

mediterraneo. Il giovane pianista cortonese Danis Pagani sarà inoltre protagonista di un recital

organizzato in collaborazione con Associazione per il recupero e la valorizzazione degli organi

storici della città di Cortona.

Di seguito il calendario degli appuntamenti concertistici: tutti gli appuntamenti sono ad ingresso

Calendario eventi:

Venerdì 1 Agosto, ore 21.15

Chiostro di S Agostino

Recital di Natalia Trull

Musiche di Beethoven, Brahms, Musorgskij

Sabato 2 Agosto ore 21.15

Chiostro di S Agostino

Recital di Danis Pagani

Musiche di Schubert, Chopin, Scriabin, Rachmaninov

Domenica 3 Agosto ore 19.00

Chiostro di S Agostino

Pomeriggio al Chiostro con gli allievi della Masterclass di Natalia Trull

Lunedì 4 Agosto ore 19.00

Chiostro di S Agostino

Pomeriggio al Chiostro con gli allievi di Cortona Piano Meeting

Martedì 5 Agosto ore 21.15

Chiostro di S Agostino

Giuseppe Magagnino: progetto in piano solo My world

Mercoledì 6 Agosto ore 21.15

Chiostro di S Agostino

Recital di Vsevolod Dvorkin

Musiche di Schubert, Brahms, Debussy

Giovedì 7 Agosto ore 19.00

Chiostro di S Agostino

Pomeriggio al Chiostro con gli allievi di Cortona Piano Meeting

Venerdì 8 Agosto ore 21.15

Chiostro di S Agostino

Recital di Viviana Lasaracina

Rachmaninov: l’ultimo dei romantici

Sabato 9 Agosto ore 21.15

Chiostro di S Agostino

Concerto del Duo De Giorgi/Cappelletti

Da Siviglia a Parigi

Musiche di Albéniz, Debussy, Ravel, Palacios

Domenica 10 Agosto ore 21.15

Chiostro di S Agostino

Serata finale con gli allievi di Cortona Piano Meeting.

26 luglio 2025