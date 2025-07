CONTIENE FOTO# CENTRI MASSAGGI – CARABINIERI SOSPENDONO 2 ATTIVITA’ PER GRAVI MANCANZE

(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

CENTRI MASSAGGI – CARABINIERI SOSPENDONO 2 ATTIVITA’ PER GRAVI MANCANZE

I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, unitamente a quelli del

Gruppo Tutela Lavoro di Roma e a personale della Polizia Locale di Roma

Capitale hanno eseguito un controllo mirato per verificare il rispetto delle

normative di settore nelle attività di centri massaggi. La rappresentante

legale di un centro massaggi tailandese è stata denunciata e sanzionata per

omessa redazione del documento di valutazione rischi dell’attività, per

gravi mancanze in materia di tutela dei lavoratori e per l’omessa

comunicazione di inizio attività; anche un’altra rappresentante legale di un

centro massaggi tailandese è stata denunciata e sanzionata per avere omesso

di redigere il documento di valutazione rischi dell’attività e per gravi

mancanze in materia di tutela dei lavoratori e per l’omessa nomina di un

responsabile tecnico. I Carabinieri hanno disposto l’immediata sospensione

per entrambe le attività.

