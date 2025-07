RECALL – PAESAGGIO ACCESSIBILE: UN DIRITTO, UNA SCELTA, UNA STRATEGIA INAUGURAZIONE DEI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI A MARINA DI GINOSA (TA)

(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 PAESAGGIO ACCESSIBILE: UN DIRITTO, UNA SCELTA, UNA STRATEGIAINAUGURAZIONE

DEI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI

A MARINA DI GINOSA (TA)

Un luogo dove la natura incontra l’inclusione, dove ogni passo e ogni

pedalata diventano un gesto di rispetto verso il paesaggio e verso le

persone. È questo lo spirito con cui nasce il nuovo sistema di percorsi

ciclopedonali costieri di Marina di Ginosa: un intervento che restituisce

valore, bellezza e accessibilità a uno dei tratti costieri più suggestivi

della Puglia.

Venerdì 25 luglio 2025 si terrà la presentazione e inaugurazione dei nuovi

percorsi ciclopedonali realizzati nell’ambito del progetto Paesaggi Costieri,

finanziato dal POR Puglia 2014–2020 (Asse VI).

Un’infrastruttura che abbraccia mare, pineta e centro urbano, pensata per

tutti.

Durante l’evento saranno anche presentati e consegnati simbolicamente i

riconoscimenti ottenuti e riconfermati dal Comune di Ginosa: la 27^

Bandiera Blu, la 10^ Bandiera Verde, la Bandiera Lilla, le 4 Vele Guida Blu

di Legambiente e Touring Club Italiano e Comune Amico delle Tartarughe

Marine.

L’evento si terrà a Marina di Ginosa venerdì 25 luglio 2025, a partire

dalle ore 18,00, in Via Mar delle Antille per l’inaugurazione del percorso

ciclopedonale e, subito dopo, in Viale Lungomare R. Strada, 3.

*LE TESTATE GIORNALISTICHE SONO INVITATE A PARTECIPARE.*

Come raggiungere i luoghi dell’evento:

Via Mar delle Antille: https://maps.app.goo.gl/SDeVpfgm4uWNTT3L8

Viale Lungomare: https://maps.app.goo.gl/Amx9ffrX85vB7LKZ7