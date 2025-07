CNEL: APPROVATO UN DDL PER VALORIZZARE LA FRATERNITÀ UMANA NEI LUOGHI DI LAVORO

(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

L’Assemblea del CNEL ha approvato nella seduta odierna il Disegno di legge “Disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro”. Il testo prende le mosse dal principio lavorista, sancito dagli articoli 1 e 4 della Costituzione e fondato tacitamente sul principio di fraternità, che si esplica nell’uguaglianza, nella solidarietà e nella libertà degli attori sociali che tutelano il lavoro, secondo le normative e la parte economica prevista dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Le conquiste sociali che hanno ispirato le riforme nell’età repubblicana richiedono, dunque, agli imprenditori, ai lavoratori, alle parti sociali e ai decisori politici di guardare nella stessa direzione, attraverso un approccio olistico al lavoro incentrato su un’alleanza sociale basata sulla fraternità.

In quest’ottica, obiettivo del Ddl approvato dal CNEL, che affianca al rilievo simbolico una valenza pratica, è favorire il consolidamento, all’interno dei luoghi di lavoro, di iniziative finalizzate a dare concreta attuazione al valore della fraternità, incentivare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, il welfare aziendale e la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa, nonché promuovere l’adozione e il rispetto di regole e procedure dei codici etici e di condotta coerenti con il dettato costituzionale. Tale finalità è perseguita, nello specifico, favorendo lo sviluppo della contrattazione aziendale o territoriale, su iniziativa delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale. A queste ultime è riconosciuta la possibilità di costituire una specifica “Commissione nazionale di raccolta e valutazione delle buone pratiche”, rispondente allo scopo, tra gli altri, di definire specifiche linee guida per orientare l’azione della contrattazione di secondo livello.

