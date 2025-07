(ARC) Assestamento: Amirante, oltre 317 milioni per opere e territorio

(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 “Manovra articolata e condivisa, al centro logistica,

ciclabilit?, sicurezza viaria, edilizia sociale e anniversario

del sisma 1976”

Trieste, 24 lug – “Ringrazio il Consiglio per il dibattito

ampio e costruttivo: per l’articolo di competenza, la manovra di

assestamento stanzia complessivamente oltre 317 milioni di euro e

va a toccare numerose aree strategiche per lo sviluppo

infrastrutturale e territoriale del Friuli Venezia Giulia”.

Lo ha affermato oggi, in Aula, l’assessore regionale alle

Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, presentando i

contenuti dell’assestamento per le materie di sua competenza.

“Abbiamo confermato l’attenzione al sistema logistico regionale

con 13 milioni di euro per raccordi ferroviari nei consorzi e

nell’area portuale, e per la realizzazione di aree di sosta

attrezzate per i mezzi pesanti. Una misura – ha aggiunto Amirante

– che rafforza il ruolo del Friuli Venezia Giulia come

piattaforma logistica complessa nel contesto nazionale e

internazionale, anche in vista dello strategico corridoio Imec”.

Tra i capitoli principali, 52 milioni di euro per il trasporto

pubblico locale, inclusi servizi marittimi e parcheggi

intermodali a beneficio anche dei piccoli Comuni. “Incentiviamo

la mobilit? ciclabile e prosegue il lavoro congiunto con

l’assessore Alessia Rosolen sulle filiere scolastiche, in

particolare per la realizzazione di campus e per gli arredi nelle

scuole di ogni ordine e grado”.

Particolare rilievo assume la rigenerazione urbana con 6 milioni,

di cui 600mila per attivare una nuova linea contributiva per

masterplan e piani urbanistici, promossi anche in sinergia con le

Ater, con l’obiettivo di riqualificare il patrimonio edilizio

urbano a destinazione sociale.

“Sul fronte dell’edilizia sociale, l’assestamento mette a

disposizione 19 milioni di euro, che si sommano ai 69,5 gi?

stanziati nella legge di stabilit?, portando il totale a 88,5

milioni – ha proseguito Amirante -. Si interviene su nuovi

alloggi, abbattimento delle barriere architettoniche,

efficientamento energetico e sostegno ai comuni per l’housing

sociale”.

La posta pi? significativa riguarda la viabilit?, con 140 milioni

di euro. Di questi, 62 milioni sono destinati alla tangenziale

Sud di Udine, mentre una quota rilevante ? rivolta alla

manutenzione straordinaria, in particolare dei ponti, sulla base

dei monitoraggi avviati dopo il crollo del ponte Morandi: “Siamo

consapevoli – ha sottolineato l’assessore – dell’importanza di

anticipare le opere compensative e stiamo lavorando per

aggiornare il piano delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo

conto delle priorit? emerse dalla programmazione regionale e

dalle esigenze dei territori”.

L’assessore ha poi annunciato che FvgStrade ? in fase di

completamento del proprio piano industriale, mentre gli Edr

stanno concludendo la revisione della programmazione

infrastrutturale ereditata dalle ex Province.

? stato affrontato il tema delle anticipazioni ai Comuni per

opere Pnrr e Pnc, trasformate in contributi straordinari anche in

caso di scostamenti dalle scadenze intermedie del cronoprogramma.

“Per il territorio friulano colpito dal terremoto del 1976 – ha

spiegato Amirante -, in accordo con l’assessore Riccardo

Riccardi, abbiamo previsto una serie di interventi che coniugano

sicurezza, memoria e attenzione al cinquantesimo anniversario

dell’evento, nel 2026”. Nel dettaglio: 50.000 euro per il

mantenimento della memoria della ricostruzione del Friuli; un

milione di euro alla Protezione civile, da destinare

all’Associazione Comuni terremotati e Sindaci della

ricostruzione; 2 milioni di euro per la sistemazione della

caserma Goi Pantanali di Gemona del Friuli e interventi sulla

viabilit? legata a eventi internazionali e nazionali, con

attenzione al cinquantesimo anniversario del sisma.

