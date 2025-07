(ACON) ASSESTAMENTO. MIANI (LEGA): STUDIO FATTIBILIT TERZO PONTE NATISONE

(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

"Abbiamo fatto stanziare 100mila euro

per la stipula di una convenzione con l’Universit? degli studi di

Udine per realizzare uno studio di fattibilit? per la costruzione

di un terzo ponte cittadino a Cividale del Friuli. Cos? potremo

rendere pedonale lo storico ponte del Diavolo e veicolare il

traffico fuori dal centro cittadino, mantenendolo sempre su un

doppio ponte”. Lo fa sapere in una nota Elia Miani, consigliere

regionale della Lega, dopo aver presentato l’emendamento in tal

senso all’Aula durante la discussione sull’articolo 5

dell’Assestamento di bilancio 2025-27.

“Si tratta di un tema dibattuto da diversi anni, oggetto di

grandi discussioni. Il progetto va concretizzato – prosegue Miani

-, ne ho gi? parlato anche con il ministro delle Infrastrutture,

Matteo Salvini. Non viene interessata l’area del parco della

Lesa, come ipotizzato tempo fa. L’infrastruttura andr? realizzata

pi? a monte, dove l’impatto sar? minore”.

“Oltre a snellire il traffico, si andrebbero a evitare le

manutenzioni costanti al ponte del Diavolo, i cui costi sono

cospicui. A breve – conclude il consigliere – bisogna predisporre

un progetto di massima per il terzo ponte”.

