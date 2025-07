(ARC) Eventi: Zilli, i panorami di Cinello catturano essenza delle valli Fvg

(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 Trieste, 23 lug – “L’inaugurazione della mostra dedicata a

Diego Cinello in Consiglio regionale avviene in un momento

particolarmente propizio, perch? la discussione in corso in Aula

sull’assestamento di bilancio aumenter? sicuramente il numero di

persone che avranno modo di riscoprire il Friuli Venezia Giulia

attraverso i meravigliosi panorami catturati dall’obiettivo di

questo straordinario artista friulano”.

? il pensiero espresso oggi dall’assessore regionale alle Finanze

Barbara Zilli al vernissage della personale dedicata al fotografo

di Fagagna, dal titolo “Le Valli del Friuli Venezia Giulia”,

allestita nella Sala dei Passi Perduti, antistante l’Aula del

Consiglio regionale.

“Diego Cinello, oltre aver dimostrato nella sua lunga carriera la

propria capacit? tecnica e artistica, oggi, nell’epoca delle

fotografie catturate dagli smartphone e richiuse nelle memorie

digitali, offre a tutti e soprattutto ai giovani un mezzo

ammirare scatti inediti della nostra magnifica regione.

Fotografie dalle quali traspare l’amore di questo straordinario

artista per la propria terra. Un mondo da scoprire e che nasconde

angoli dominati dalla maestosa bellezza che solo le valli e le

montagne sono capaci di trasmettere”.

