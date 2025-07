(ACON) ASSESTAMENTO. PUTTO (PAT-CIV): FONDI PER EDUCAZIONE AMBIENTALE IN FVG

(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

manovra di Assestamento regionale, Marco Putto del Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg annuncia la presentazione di un

emendamento, in una nota, per destinare 100mila euro nel triennio

a progetti di educazione ambientale nelle scuole primarie e

secondarie di primo grado del Friuli Venezia Giulia.

L’emendamento “mira a promuovere la raccolta differenziata e la

riduzione dei rifiuti attraverso iniziative concrete, come

l’introduzione di cestini differenziati nelle aule e negli spazi

comuni”.

“Le nuove generazioni sono la chiave per la tutela ambientale di

domani”, conclude Putto.

