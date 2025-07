(ACON) ASSESTAMENTO. OK AULA ART 4: 2,8 MLN A LAGO TRE COMUNI, 10 AD AUSIR

(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 (ACON) Trieste, 23 lug – La difesa dell’ambiente, l’energia e

lo sviluppo sostenibile sono gli argomenti trattati nell’articolo

4 del disegno di legge 57, Assestamento di bilancio 2025-27,

accolto con 27 s? del Centrodestra a cui hanno fatto da

contraltare 15 astensioni delle Opposizioni, nessun contrario.

Settori cavallo di battaglia del Gruppo Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg, ma non da meno di Pd, Avs e M5S, dove

tutti hanno presentato molti emendamenti nel tentativo di

altrettante modifiche. Alla fine della discussione, per?, le

votazioni hanno visto accogliere solo le novit? della Giunta,

tramite l’assessore Fabio Scoccimarro, e dei consiglieri di

Centrodestra.

Quanto alle modifiche giuntali e guardando agli interventi pi?

corposi, si notano i 2,83 milioni di euro che l’Esecutivo

regionale ha deciso di destinare nel 2025 alla Comunit? di

montagna del Gemonese per interventi a Bordano, Cavazzo Carnico e

Trasaghis per la messa in sicurezza delle sponde del lago dei Tre

Comuni/lago di Cavazzo. Ma non da meno i 600mila euro, anno 2026,

alle federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale

italiano (Coni) che operano in Friuli Venezia Giulia tramite i

comitati regionali e agli enti di promozione sportiva, il tutto

per eventi ecosostenibili da parte di soggetti senza scopo di

lucro.

Un secondo emendamento dell’assessore Scoccimarro concede, tra le

altre cose, al concessionario uscente Edison una prosecuzione

dell’esercizio degli impianti di grande derivazione d’acqua ad

uso idroelettrico, concessione scaduta nel 2024, per il tempo

necessario a completare le procedure di gara; 388mila euro al

Comune di Valvasone per rimuovere l’amianto dalle ex caserme

Tagliamento; 175mila euro per uno studio specialistico per

interventi di riqualificazione ecologica presso edifici Ater;

150mila euro al Comune di Roveredo in Piano per smaltire lana di

vetro e amianto dalla scuola primaria Fermi.

Spazio quindi a 10 mln nel 2026 all’Autorit? unica per i servizi

idrici e rifiuti (Ausir) a sostegno degli investimenti sugli

impianti per il servizio idrico integrato; 3 mln movimentati

verso il Sistema integrato per la prevenzione e mitigazione del

rischio idrogeologico nel corrente anno; un totale di 1,66 mln,

triennio 2025-27, per il mantenimento dei requisiti di sicurezza

ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi di

Trivignano Udinese.

Quanto ai consiglieri di Maggioranza, porta la firma di Markus

Maurmair (FdI) la richiesta di estendere le disposizioni in

materia di impianti di distribuzione di carburanti anche alle

aziende sub-affidatarie del Servizio di trasporto pubblico. Un

emendamento di Claudio Giacomelli (FdI) garantisce 50mila euro ai

Comuni di Muggia, Trieste e Duino Aurisina per acquistare cestini

per la raccolta di rifiuti galleggianti in mare. E il collega di

partito Stefano Balloch ha visto assegnare 50mila euro a progetti

per la divulgazione delle strategie ambientali.

Il leghista Elia Miani ha ottenuto 230mila euro per il Comune di

Pradamano per portare avanti un progetto che vede l’installazione

di filtri nelle lavatrici per trattenere le microplastiche

rilasciate dagli indumenti, il monitoraggio delle acque e una

campagna di sensibilizzazione ambientale. Il collega di Gruppo

Manuele Ferrari ha chiesto 20mila euro, da assegnare a FVG

Energia, per il centesimo anniversario della Societ? cooperativa

idroelettrica di Forni di Sopra.

Tra le molteplici richieste delle Opposizioni, Serena Pellegrino

(Avs) ha riproposto l’incapsulamento degli edifici con amianto

per evitarne la dispersione; da Rosaria Capozzi (M5S) interventi

per aumentare le aree verdi nei centri abitati, il “revamping”

dei pannelli fotovoltaici, predisporre finalmente il regolamento

regionale sullo spreco farmaceutico, contributi per chi rottama

vecchie auto in favore di mezzi ibridi o elettrici, ma anche

incentivi a comperare biciclette a pedalata assistita; da Furio

Honsell (Open Sinistra Fvg) un disincentivo ai mezzi a

combustione interna diminuendo i rimborsi all’acquisto dei

carburanti da parte dei privati.

Per il Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, Massimo Moretuzzo ha

segnalato uno studio per la conversione degli impianti di

depurazione delle acque reflue dismessi in habitat naturali;

Marco Putto fondi per la riduzione dei rifiuti nelle scuole e per

lo sghiaiamento del lago di Barcis; Giulia Massolino una

ripavimentazione a verde degli spazi urbani, contributi per cargo

bike elettriche, un Fondo di rotazione di garanzia per le

Comunit? energetiche rinnovabili (Cer) e una rete di car shering

elettrico per le auto della Regione.

Tra i desiderata del Pd, Massimiliano Pozzo avrebbe voluto la

riapertura dei termini per le domande di aiuto per rimuovere e

smaltire l’amianto da edifici privati o sedi di imprese; Nicola

Conficoni il parco naturalistico della Valgrande a Fontanafredda;

Manuela Celotti opere comunali di regimentazione delle acque;

Francesco Martines la copertura ad Ausir dei costi derivanti

dalla raccolta porta a porta dei rifiuti e una minore

frammentazione delle gestioni dei servizi idrici e dei rifiuti

integrati attraverso fusioni; Andrea Carli un sostegno alla

convenzione quadro tra Ausir, universit? di Trieste e di Udine e

i gestori del servizio idrico e dei rifiuti urbani.

Seguendo le indicazioni dell’assessore Scoccimarro, la proposta

Pellegrino di incapsulamento diventer? un ordine del giorno che

accoglier? il favore della Giunta. Stessa cosa dicasi per

Moretuzzo e la conversione degli impianti di depurazione, per la

Massolino quanto al Fondo per le Cer e per la Celotti per la

regimentazione comunale delle acque.

ACON/RCM-fc

232012 LUG 25