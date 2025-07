(ACON) ASSESTAMENTO. MARTINES (PD): FONDO DA 50 MLN PER TURISMO ALBERGHIERO

(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 (ACON) Trieste, 23 lug – “L’importanza che il turismo sta

rivestendo in maniera crescente in Fvg, non solo per le localit?

marittime, non va sottovalutato. Per questo ? importante un fondo

immobiliare da 50 milioni per garantire un intervento forte nel

settore alberghiero”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Francesco

Martines (Pd) a margine del suo intervento oggi in Aula in

occasione della discussione sull’Assestamento di bilancio.

Secondo Martines “servono strutture per garantire un servizio

adeguato e questa misura pu? essere utile a far crescere

ulteriormente un settore dell’economia legato al territorio e che

potrebbe assorbire fette di occupazione in uscita

dall’industria”.

“Questa misura – spiega ancora Martines – ? importante e

innovativa e permette alla regione di inserirsi in una platea

finanziaria e immobiliare internazionale dove agiscono i player

privati e pubblici (Cassa depositi e prestiti) pi? importanti nel

realizzare strutture alberghiere di target medio alto”.

“Una volta costituito il fondo chiuso con risorse significative –

prosegue il dem -, e tali da partire con la realizzazione di una

o pi? strutture bisogner? creare, se non esiste gi? in capo a

Friulia, una Societ? di gestione (Sgr o Sgi) per guidare il tutto

in un percorso di investimento, fermo restando che la governance

in questa entit? dovr? avere un’impronta decisamente pubblica”.

“La speranza – conclude – ? quella di vedere nascere nei prossimi

anni delle strutture alberghiere di valore in aree scoperte che

comprendono le citt? Unesco e l’area montana”.

ACON/COM/sm

231923 LUG 25