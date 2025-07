(ACON) ASSESTAMENTO. CALLIGARIS (LEGA): RICONOSCIUTA BONT MISURE REGIONE

(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 (ACON) Trieste, 23 lug – “Proseguire nelle politiche volute dal

presidente Fedriga e dall’assessore Zilli di interventi mirati

credo sia doveroso, alla luce dei riconoscimenti ottenuti da

Banca d’Italia e, soprattutto da Fitch”.

Cos?, in una nota, Antonio Calligaris, capogruppo di Lega Fvg, a

margine della discussione generale sull’Assestamento di Bilancio

per ricordare come “il rating attributo dall’agenzia sia due

volte superiore a quello del Paese. Questo ci pone a livello

della migliori autonomie d’Europa con indicatori robusti,

occupazione in crescita, contesto produttivo solido e stabile e

capacit? di attrarre investimenti esteri. Questa valutazione ?

incompatibile con la stagnazione ventennale paventata dalle

Opposizioni”.

“La narrazione di una Regione al collasso fatta dalla Sinistra