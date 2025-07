(ACON) ASSESTAMENTO. BUDAI (LEGA): 200.000 EURO PER CONTRASTO SICCIT

(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(ACON) Trieste, 23 lug – "Grazie a questo emendamento, la

Regione aiuta le coltivazioni del nostro territorio nella

risposta ai ricorrenti eventi siccitosi. Concediamo un

finanziamento di 200.000 euro all’Universit? degli studi di Udine

per realizzare uno studio relativo al miglioramento dei sistemi

irrigui prendendo in considerazione l’ipotesi dell’invaso del

torrente Torre”.

Lo afferma in una nota il consigliere di Lega Fvg, Alberto Budai,

illustrando l’emendamento presentato all’articolo 3 in materia di

risorse agroalimentari, ittiche e di montagna dell’Assestamento

di bilancio.

“La nostra ? una Regione ricca di acqua e dobbiamo conservarla –

fa presente Budai -, dato che serve per irrigare il mais, i prati

stabili e per molteplici altre funzioni. Ricordo il periodo

critico di insufficienza idrica, resa evidente dai giorni di

siccit? che abbiamo dovuto affrontare durante l’estate del 2022.

Lavoriamo per non trovarci pi? nelle condizioni di allora, in

modo da contenere gli effetti negativi dei cambiamenti climatici”.

“Inoltre – ricorda l’esponente leghista – abbiamo deciso di

stanziare 150.000 euro per abbattere i costi dei premi

assicurativi dove le richieste presentate dai consorzi di difesa

superano la disponibilit? di risorse presenti”.

“Ulteriori 150.000 euro – spiega ancora il consigliere regionale

– verranno investiti per scorrere la graduatoria che riguarda il

recupero o il ripristino di muri a secco situati nei Comuni di

svantaggio socio-economico. Infine, sempre all’interno

dell’articolo 3, ho presentato un emendamento che prevede un

contributo straordinario di 120.000 euro alla Comunit? di

montagna del gemonese per realizzare la seconda indagine

campionaria sull’orticoltura e agricoltura non professionale”.

“Cos? – conclude Budai – consentiamo di proseguire le attivit? di

ricerca relative al progetto pilota denominato ‘Il contributo

degli orti familiari, degli orti urbani e dell’agricoltura non

professionale per progettare i sistemi agroalimentari locali

sostenibili, resilienti in grado di produrre cibo sicuro e

nutriente in un Friuli Venezia Giulia Green'”.

