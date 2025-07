(AGENPARL) - Roma, 22 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 22 July 2025 Torino, 22 luglio 2025

COMUNICATO STAMPA

FONDI PER LE PARRUCCHE ONCOLOGICHE E PER LE BATTERIE DEGLI IMPIANTI COCLEARI, LA REGIONE RINNOVA IL CONTRIBUTO PER IL 2025

La Regione Piemonte comunica che anche per il 2025 rinnoverà il provvedimento per consentire la fornitura d elle parrucche ai pazienti oncologici e d elle pile ricaricabili e dei caricabatterie per i portatori di impianto cocleare.

“ In questo modo- afferma no gli assessori al welfare e integrazione socio-sanitaria Maurizio Marrone e l’assessore alla Sanità Federico Riboldi – sarà possibile garantire a i gruppi di pazienti interessati, titolari di un ISEE inferiore a 38.000 euro, il diritto di accedere a queste prestazioni.”

Per procedere alla definizione dell’impegno di spesa, gli uffici della Regione ha nno effettuato, con le Aziende sanitarie regionali, la ricognizione per la gestione operativa dell’attività contabile richiedendo l’importo di spesa dovuto per l e pratiche giacenti al 14 luglio 2025 e la proiezione di spesa dal 15 luglio al 31 dicembre 2025 .

Piero Mora

Ufficio stampa Giunta regionale