Di Mauro neo commissario Parco Gargano, le congratulazioni di De Leonardis (FdI)

Tue 22 July 2025 Esprimo a nome mio e di Fratelli d'Italia Capitanata le mie congratulazioni

al neo commissario del Parco del Gargano, Raffaele Di Mauro, augurandogli

un ottimo e proficuo lavoro. Consigliere comunale e candidato Sindaco di

Foggia nel 2023, Di Mauro vanta esperienza amministrativa e l’entusiasmo di

un lungo percorso politico che saprà mettere al servizio dell’Ente.

Ringraziamo altresì il presidente uscente, Pasquale Pazienza, per l’impegno

profuso in questi anni alla guida di questo importante Ente per il

territorio della nostra provincia. Un lavoro costante che ha permesso al

Parco di continuare ad essere un punto di riferimento centrale per la

tutela ambientale e per lo sviluppo economico tanto dell’area garganica

quanto dell’interna Capitanata.

Giannicola De Leonardis, presidente provinciale Fratelli d’Italia di

Capitanata