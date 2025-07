[INGV Comunicato stampa] INGV | L’Etna accende New York: arte e scienza insieme nel finissage di “Etna Eternal Flame”

(AGENPARL) - Roma, 21 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 21 July 2025 Ufficio Stampa / Press Office

INGV | L’Etna accende New York: arte e scienza insieme nel finissage di

“Etna Eternal Flame”

[Roma, 21 luglio 2025]

Negli spazi della galleria d’arte contemporanea TOTAH, nel cuore di New York,

il prossimo 24 luglio si terrà il finissage di “Etna Eternal Flame”, progetto

internazionale promosso e curato dall’associazione culturale Basaltika, che per

oltre un anno ha trasformato il vulcano attivo più alto d’Europa in un palcoscenico

di arte “site-specific” e ricerca geologica.

Al centro dell’evento il contributo dell’Osservatorio Etneo dell’Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV – OE), con l’intervento del

Direttore Stefano Branca, chiamato a raccontare come si sono evoluti nel

tempo i metodi di rappresentazione delle eruzioni storiche dell’Etna a

partire dal XVI secolo fino all’avvento della fotografia al pubblico newyorkese

e a portare la voce della ricerca italiana oltreoceano:

“Il coinvolgimento dell’INGV”, spiega Branca, “ha dato profondità scientifica

e autorevolezza al progetto. L’Etna non è solo uno spettacolo naturale, ma un

laboratorio a cielo aperto di fenomeni geologici che meritano di essere

compresi e valorizzati anche attraverso l’arte contemporanea”.

Il progetto Etna Eternal Flame, avviato tra il 2023 e il 2024 sull’Etna Sud a quota

1980 metri, ha visto la partecipazione di quattro artisti di fama internazionale:

lo scultore newyorkese Aleksandar Duravcevic, l’artista tedesco Johannes

Pfeiffer, la pittrice siciliana Samantha Torrisi e la fotografa Oriana Tabacco,

presidente di Basaltika e docente di Storia dell’Arte.

Le opere, installate nel teatro lavico dell’eruzione del 2001, hanno dialogato con

il paesaggio vulcanico per oltre un anno, diventando un raro esempio di arte

contemporanea su un vulcano attivo.

Il 24 luglio l’Etna arriva a Manhattan con un evento che unisce arte, scienza e territorio.

L’evento newyorkese, curato da Ysabel Pinyol Blasi della Monira Foundation

e sostenuto dalla Fondazione Orestiadi di Gibellina, rappresenta la conclusione

simbolica di questo percorso.

Durante l’incontro verrà presentato anche un video documentativo dell’intero

progetto, introdotto da Oriana Tabacco, che sottolinea:

“Il nostro intento era portare il vulcano oltre i suoi confini geografici, renderlo

simbolo di rinascita, trasformazione e bellezza. L’arte è stato il mezzo, la scienza il

fondamento”.

Etna Eternal Flame è stato realizzato con il patrocinio del Parco dell’Etna,

dell’INGV – OE, del Comune di Nicolosi e dell’Associazione Italiana di

Vulcanologia (AIV).

INFO: http://www.basaltika.it

Link utili:

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

Parco dell’Etna

Comune di Nicolosi

Associazione Italiana di Vulcanologia (AIV)

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social ufficiali di

Basaltika, consolidando l’obiettivo di diffusione internazionale del progetto.

—-MC/FrPe

—–

