(ARC) Cultura: Anzil, con Giorgia Villa Manin si conferma spazio creativo

(AGENPARL) - Roma, 21 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 21 July 2025 Codroipo, 21 lug – “Il concerto di Giorgia conferma la

vocazione di Villa Manin come spazio culturale d’eccellenza, in

cui musica, arte, creazione contemporanea e paesaggio dialogano

in modo armonico. Questo luogo, gi? dimora dell’ultimo Doge di

Venezia, oggi si distingue come contenitore poliedrico e

creativo, capace di accogliere linguaggi diversi e farli

convivere in un equilibrio dinamico che unisce storia e

innovazione. Qui gli eventi e la produzione artistica si

amplificano, grazie a un contesto architettonico e naturale che

valorizza ogni forma espressiva”.

Lo ha affermato il vicegovernatore e assessore alla Cultura del

Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, che questa sera ha

partecipato al concerto di Giorgia, a Villa Manin di Passariano,

tappa unica del Nord-Est del suo tour “Come Saprei Live 2025”.

La serata si inserisce in un cartellone particolarmente ricco che

ha gi? portato sul palco del parco monumentale artisti come Irama

(2 luglio), Ghali (4 luglio), Anna (5 luglio), Gianna Nannini (6

luglio), Sting (9 luglio) e Riccardo Muti (20 luglio),

restituendo a Villa Manin il suo ruolo centrale nella scena

culturale estiva nazionale.

“La mostra ‘Architetture trasparenti’, in corso negli spazi della

villa – ha aggiunto Anzil – rafforza ulteriormente questa

identit?. ? un progetto che stimola l’immaginazione e la

partecipazione, in cui opere leggere, luminose e percorribili si

integrano con la struttura barocca e il paesaggio. Villa Manin ?

uno spazio vivo, che ospita produzioni diverse e le fa dialogare,

diventando un laboratorio culturale aperto e accessibile”.

L’esposizione “Architetture trasparenti”, curata da Guido Comis,

Linda Carello e Daniele Capra per Erpac Fvg, nell’ambito del

programma GO!2025&Friends, sar? visitabile fino al 26 ottobre

2025. Tra gli artisti coinvolti: Robert Irwin, Jeppe Hein, Dan

Graham, Ludovica Carbotta, Massimo Bartolini. Le opere

interagiscono con lo spazio e la luce, in un equilibrio tra arte

e natura che attraversa cortili, giardini e sale storiche.

La rassegna “Musica in Villa 2025” si concluder? sabato 2 agosto

con il “Concerto al buio” di Teho Teardo, esperienza immersiva e

sensoriale pensata per chiudere simbolicamente la stagione, in

linea con lo spirito di sperimentazione che caratterizza l’intero

progetto culturale di Villa Manin.

ARC/PT/al

212153 LUG 25