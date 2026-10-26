Cortei: Pd Fvg, fermo richiamo a senso responsabilità e civiltà

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - "Le notizie che giungono in queste ore dalle nostre città destano
preoccupazione e impongono un richiamo fermo al senso di responsabilità di
tutti. Le nostre comunità e le attività commerciali devono sentirsi
tranquille di vivere e lavorare normalmente. Il diritto di manifestare e di
esprimere il proprio dissenso su temi cruciali come il carovita è un
pilastro irrinunciabile della nostra democrazia, a patto che non si ceda a
violenze, intimidazioni o vandalismi. Da chiunque siano mobilitati i gruppi
chiamati a manifestare, rivolgo un appello affinché tutto si contenga
rigorosamente nell'alveo della civiltà, della legalità e del confronto
pacifico. Il disagio sociale e le istanze giovanili vanno ascoltati ma non
devono essere strumentalizzati da frange violente o eterodiretti da
soggetti poco chiari. Un sentito ringraziamento va alle forze dell'ordine
impegnate sul territorio a vigilare e prevenire incidenti, garantendo la
sicurezza di tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia". E' l'appello
della segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti, in merito alle
manifestazioni annunciate oggi pomeriggio, al fermo preventivo di giovani
armati di sassi notizie a Trieste e ai concentramenti annunciati a Udine.
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