Camera dei deputati: Eventi in diretta di oggi

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - Eventi in diretta di oggi:
📌 10 – Sala del Refettorio – Significato e confini del diritto digitale contemporaneo. Presentazione del libro “Codice del diritto digitale” a cura del prof. S. Orlando. Saluto della vicepresidente Ascani.
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📌 10 – Sala della Regina – Presentazione del volume “50° – 1976 – 2026. Relazione di minoranza”. Messaggio del Presidente della Camera Fontana.
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📌 11.30 – Sala Matteotti – Presentazione del catalogo “Le luci di Caravaggio. L’inizio della modernità nella pittura europea nella collezione Roberto Longhi”. Messaggio del Questore Trancassini.
🎥 Diretta webtv qui: https://webtv.camera.it/evento/32667
📌 16.30 – Sala del Refettorio – Presentazione del libro “Ventotene. Le radici della nostra libertà” di F. Fornaro. Saluto della vicepresidente Ascani.
🎥 Diretta webtv qui: https://webtv.camera.it/evento/32661
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