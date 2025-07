PERIFERIE, GARIPOLI (FDI): INOPPORTUNE PAROLE SINDACO GUALTIERI

(AGENPARL) - Roma, 19 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 19 July 2025 Inopportune le parole del Sindaco Gualtieri espresse agli Stati Generali della Bellezza a Cava de’ Tirreni. Sono contrariato dalle sue affermazioni sulle periferie romane. Le periferie non fanno assolutamente schifo anzi sono una risorsa della città e necessitano di maggior cura, attenzione, dedizione ed interventi! Con forza rivendico la bellezza di quartieri come il Trullo, Monte Cucco, Magliana, Corviale, Muratella, Piana del Sole e Ponte Galeria in Municipio XI. Un amministratore deve sempre utilizzare i giusti modi al fine di migliorare ed aumentare i servizi non solo al centro della città. Così in una nota Valerio Garipoli Capogruppo dí Fratelli D’Italia in Municipio XI