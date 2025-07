(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 18 July 2025 Commercio: PD, governo distratto paralizza settore ambulanti

“Il commercio ambulante rappresenta un settore fondamentale del tessuto economico e sociale del nostro paese, con oltre 183.000 operatori attivi in più di 6.200 comuni italiani. Eppure, il governo continua a ignorare la situazione di paralisi normativa che da oltre due anni blocca molte amministrazioni comunali e penalizza gravemente l’intero comparto”: così i deputati del Pd Marco Simiani, Alberto Pandolfo e Vinicio Peluffo, annunciando il deposito di un’interrogazione in Commissione rivolta al Ministro delle Imprese e del Made in Italy

“La Legge annuale per la concorrenza del 2022 prevedeva chiaramente che il Ministero adottasse, entro tre mesi, le linee guida necessarie per consentire ai Comuni di bandire i posteggi per il commercio su aree pubbliche. Siamo a luglio 2025 e quelle linee guida non sono ancora state approvate in via definitiva. Si tratta di un ritardo inaccettabile che sta causando danni concreti al funzionamento dei mercati locali e alla sopravvivenza economica di migliaia di lavoratori. Questo stallo normativo impedisce non solo l’assegnazione dei nuovi posteggi, ma anche la riassegnazione di quelli vacanti, bloccando di fatto l’intero comparto. Le Regioni, anche quelle guidate dalla stessa maggioranza di governo, hanno più volte evidenziato la gravità della situazione e sollecitato risposte concrete, ma senza esito. Con la nostra interrogazione chiediamo quindi al Ministro Urso di spiegare le ragioni di questo ritardo e di assumere con urgenza ogni misura necessaria per sbloccare una situazione ormai insostenibile”.

Roma, 18 luglio 2025

