Google lancia “Quaderni in evidenza” per potenziare l’intelligenza artificiale

(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

Google ha annunciato una nuova funzionalità denominata “Quaderni in evidenza” all’interno della piattaforma Notes, con l’obiettivo di migliorare le capacità dell’intelligenza artificiale attraverso contenuti curati e altamente qualitativi.

La nuova funzione raccoglie quaderni tematici selezionati, frutto della collaborazione con autori, ricercatori, organizzazioni no-profit e media partner, per offrire agli utenti esempi avanzati e stimolanti su come utilizzare al meglio la piattaforma.

Un passo in avanti per Notes

L’iniziativa nasce a seguito del successo di un esperimento condotto in occasione del Google I/O 2025, dove un quaderno speciale raccoglieva gli annunci principali dell’evento. Da lì, Google ha sviluppato l’idea di rendere disponibili questi “quaderni curati” in una scheda dedicata nella homepage della piattaforma Notes.

Tra i contenuti già lanciati figurano un quaderno con suggerimenti per la longevità, un altro con consigli salvavita, e un quaderno narrativo dedicato alle opere di William Shakespeare, a dimostrazione dell’ampia varietà di temi coperti.

Contenuti di qualità per l’IA generativa

Google sottolinea che l’iniziativa è pensata anche per enfatizzare l’importanza della qualità delle fonti, in un sistema dove l’IA viene “allenata” attraverso i contenuti caricati dagli utenti, piuttosto che basarsi solo su dati pubblici del web. Notes, lanciato nel 2023, si configura così come una piattaforma di feedback umano controllato, utile per l’affinamento dei modelli AI.

L’introduzione della funzionalità audio nel settembre 2024, che consente di trasformare automaticamente i quaderni in formato podcast, ha contribuito all’ascesa della piattaforma. Ora, con i quaderni premium disponibili su desktop, l’integrazione fra contenuti, audio e IA raggiunge un nuovo livello.

Questa evoluzione di Notes segna un nuovo standard per le interfacce utente AI-driven, aprendo la strada a utilizzi più educativi, creativi e professionali della tecnologia generativa.