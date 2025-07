IL COMUNE COMUNICA – Porta a porta UND – al via oggi al distribuzione dei materiali

(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 PORTA A PORTA UTENZE NON DOMESTICHE

AL VIA QUESTA MATTINA LA DISTRIBUZIONE

DEL MATERIALE UTILE ALLA RACCOLTA

Ha preso il via questa mattina la distribuzione dei kit con i contenitori e i materiali informativi relativi all’avvio della raccolta porta a porta per le utenze non domestiche food (ristorazione e no ristorazione) dei quartieri San Nicola, Murat e Madonnella.

Sono stati preparati due calendari di raccolta – uno invernale e uno estivo – in funzione della minore o maggiore produzione di rifiuti dovuta all’incremento di presenze che caratterizza i mesi estivi. I calendari distribuiti, in due lingue (italiano e inglese), saranno pubblicati sul sito di Amiu Puglia nelle prossime ore, nella sezione dedicata alla raccolta differenziata/porta a porta.

Nello specifico, in questa prima fase saranno interessate circa 200 utenze, a partire da quelle presenti nella zona dell’Umbertino (quartiere Madonnella) procedendo verso corso Vittorio Emanuele, per un totale a regime del servizio che conta circa 790 utenze complessivamente coinvolte (circa 230 Und food no ristorazione e circa 560 Und food ristorazione).

Il nuovo servizio è il risultato di un confronto che, nelle settimane scorse, il Comune di Bari e Amiu Puglia hanno avuto con i ristoratori e i gestori delle attività food – no ristorazione che insistono delle aree interessate, per individuare le soluzioni più adeguate.

L’avvio della distribuzione è avvenuto in via Cardassi, alla presenza delle assessore Elda Perlino (Ambiente) e Carla Palone (Polizia Locale), della presidente di Amiu Puglia Antonella Lomoro e del dg di Amiu Puglia Antonello Antonicelli.

Il Comune di Bari e Amiu Puglia, in collaborazione con Conai, hanno predisposto il nuovo servizio di raccolta, dedicato e capillare, per andare incontro alle esigenze, ogni giorno crescenti, sia dei titolari delle attività commerciali sia dei residenti, determinando un alleggerimento dei conferimenti nei contenitori stradali – che resteranno esclusivamente a disposizione dei residenti – così da favorire una gestione più adeguata e performante della quantità dei rifiuti e della contestuale raccolta.

Ai gestori delle attività sono stati forniti anche i materiali esplicativi contenenti i dettagli per un corretto conferimento dei rifiuti e i calendari per i ritiri.

Si ricorda che il nuovo servizio sarà così articolato:

La raccolta porta a porta osserverà il seguente calendario:

· cartone: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica

· materiale organico: lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica

· rifiuti non riciclabili: martedì e venerdì

· plastica: lunedì, giovedì e sabato

· carta: mercoledì

· vetro: mercoledì, sabato e domenica.

Il conferimento dovrà avvenire dalle ore 21 alle 3 del giorno precedente al passaggio per la raccolta.