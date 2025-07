(ARC) Cultura: Anzil, Regione sostiene nuove campagne di scavo archeologico

(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 Udine, 15 lug – “La Regione apre un nuovo canale contributivo

per offrire un’opportunit? significativa a Comuni e associazioni

di svolgere nuove campagne di scavo archeologico sul territorio

regionale. Investire nella ricerca archeologica significa non

solo preservare la memoria del passato, ma anche generare

ricadute positive in termini di turismo culturale, educazione e

sviluppo del territorio, facendo emergere e condividere storie

dimenticate, promuovendo la conoscenza storica e rafforzando il

senso di identit? culturale delle comunit?”.

Lo ha detto il vice governatore con delega alla Cultura Mario

Anzil nel corso della conferenza stampa che si ? svolta nella

sede della Regione a Udine per presentare la nuova misura

contributiva che mette a disposizione 100mila euro per campagne

di scavo e relative pubblicazioni.

“Il nostro territorio, profondamente segnato dalla storia,

conserva ancora numerose testimonianze del passato, molte delle

quali rimangono celate o non adeguatamente esplorate. Non di

rado, durante interventi di edilizia o infrastrutturazione,

emergono reperti e strutture che potrebbero offrire informazioni

preziose sul nostro passato. Tuttavia, la mancanza di risorse

economiche impedisce spesso di procedere con studi approfonditi o

scavi sistematici” ha spiegato ancora Anzil.

“Con il bando appena approvato – ha evidenziato il

vicegovernatore – la Regione vuole fornire agli enti locali e

alle realt? associative uno strumento concreto per finanziare le

attivit? di indagine e valorizzazione. Una misura che rientra

pienamente nella nostra visione di cultura che vuole fare da

volano all’economia regionale, incidendo sullo sviluppo del

territorio”.

Nel dettaglio possono essere finanziate campagne di scavo

archeologico e attivit? di ricerca storica sul campo, finalizzate

alla scoperta, documentazione e studio di siti di rilevanza

culturale; pubblicazioni scientifiche e divulgative, nonch?

prodotti multimediali (video, documentari, contenuti digitali)

strettamente collegati alle iniziative sostenute, con l’obiettivo

di ampliare la fruizione pubblica dei risultati ottenuti.

Possono accedere al contributo i Comuni e le associazioni con

sede legale nel territorio regionale, secondo l’ordine

cronologico di presentazione delle istanze di supporto. Ogni

progetto potr? beneficiare di un finanziamento fino a un massimo

di 15mila euro, pari al 100% della spesa ammissibile.

Per accedere al finanziamento va presentata domanda tramite posta

elettronica certificata (Pec) alla Direzione centrale cultura e

sport – Servizio beni culturali e affari giuridici, nei termini

previsti dal bando, ovvero dal 1? agosto 2025 e fino alle ore

16.00 del 31 ottobre 2025.

Ogni ricerca dovr? essere realizzata in regime di concessione

ministeriale, a seguito di istanza alla Soprintendenza regionale

(secondo quanto stabilito dal “Codice dei beni culturali e del

paesaggio”, articoli 88 e 89, e dall’atto di indirizzo in

relazione alle richieste di concessioni di scavo e ricerca,

emanato con la Circolare n. 47 del 16 novembre 2022, emessa dalla

Direzione Generale ABAP-Servizio “Scavi e tutela del patrimonio

archeologico”).

ARC/SSA

151422 LUG 25