14 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.6741

14 luglio 2925

Tutti i premiati del 20esimo Premio "Il Gozzo" Città di Monopoli

Sei i riconoscimenti assegnati nel corso della serata con la madrina Flora Canto

Anche quest’anno il Premio “Il Gozzo” Città di Monopoli ha celebrato storie di talento pugliese nell’incantevole cornice di Cala Batteria.

Venerdì 11 luglio è andata in scena la ventesima edizione dell’evento condotta Gianni Tanzariello, patron della manifestazione, affiancato dall’energia e dall’eleganza di una madrina d’eccezione: l’attrice e conduttrice Flora Canto.

Sei i riconoscimenti assegnati nelle categorie: Giovani Eccellenti, Cultura, Generazione Donna, Informazione, Spettacolo e Premio della Città.

Per la categoria Giovani Eccellenti il premio è andato a Mirko Cazzato. 24 anni e un lungo impegno nel contrasto al bullismo e cyberbullismo con l’associazione MaBasta! Ha sviluppato un modello di azioni da adottare nelle scuole, raggiungendo già oltre 100mila studenti in Italia.

Per la categoria Cultura il premio è stato conferito alla Fondazione Pino Pascali . Costituita nel 2010 a Polignano a Mare oggi ricopre un ruolo strategico nella promozione dell’arte contemporanea in Italia e all’estero affermandosi tra le migliori istituzioni culturali d’Italia.

Premio per la categoria Generazione Donna a Luciana Delle Donne. Con il progetto Made in Carcere aiuta detenute e detenuti a produrre accessori con tessuti di scarto, offrendo una possibilità di formazione e reinserimento a persone fragili.

A Mimmo Muolo il riconoscimento per la categoria Informazione . Dalla cronaca locale ad esperto vaticanista, oggi è vicecaporedattore di Avvenire. Autore di 10 libri tra saggi e romanzi, il suo ultimo lavoro Ribellarsi alla notte è stato segnalato per il Premio Strega 2025.

Premio per la categoria Spettacolo a Primo Reggiani . Attore dalla presenza intensa e dallo stile misurato, ha attraversato fiction e cinema lasciando sempre il segno. Da La Piovra a Il Patriarca, fino al delicato e sentito ritratto di Giovanni Falcone nel recente Francesca e Giovanni .

Il Premio della Città è stato assegnato dall’amministrazione comunale a Paolo Morga. Fondatore dell’Allegra Brigata e di Spazio12, ha creato un centro culturale vivo e formativo, dando voce a generazioni di giovani del territorio trasformando il teatro in strumento di crescita collettiva.

Oltre ai premi, spazio alla musica e all’intrattenimento. La Walter Tommasino Big Band diretta dal Maestro Leonardo Lozupone ha interpretato grandi successi della musica pop nazionale e internazionale. Max Pisu, volto storico di Zelig, ha strappato sorrisi toccando le emozioni e il vissuto del pubblico.

Fondamentale per l’evento la collaborazione dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, di Puglia Culture e della redazione di Puglia Eccellente.

La manifestazione è organizzata dalla società Canale 7 srl con il sostegno economico dell’Amministrazione comunale di Monopoli e della Regione Puglia e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Lo spettacolo sarà anche trasmesso su Canale 7, canale 78 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, giovedì 17 luglio ore 21.00 e in replica domenica 20 luglio ore 22.00.