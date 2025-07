IL COMUNE COMUNICA – al via domani i lavori per realizzare le nuove coperture nel settore ittico del mercato ex Manifattura Tabacchi

(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 MERCATO EX MANIFATTURA TABACCHI

AL VIA DOMANI I LAVORI PER REALIZZARE

LE NUOVE COPERTURE NEL SETTORE ITTICO

Partiranno domani, martedì 15 luglio, i lavori di realizzazione delle nuove coperture in tutto il settore ittico del mercato della ex Manifattura Tabacchi, tra via Crisanzio e via Ravanas. L’intervento si è reso necessario dopo le prime operazioni di messa in sicurezza, completate ad aprile scorso, che hanno consentito il ripristino delle precedenti coperture, divelte dalle avverse condizioni meteorologiche.

I lavori, finanziati nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione delle parti edilizie dei mercati comunali, consisteranno nella messa in sicurezza complessiva del sito, nell’eliminazione dei vecchi pannelli, nella realizzazione della sottostruttura per i nuovi pannelli del tetto (ancorata allo stesso) e nel montaggio dei pannelli delle quattro pagode. A seguire, saranno realizzate su misura e posizionate le nuove scossaline necessarie a proteggere i punti di giunzione del tetto ed evitare le infiltrazioni di acqua all’interno.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, con ordinanza sindacale è sospesa la vendita nel settore ittico tra via Crisanzio e via Ravanas, a partire da domani, martedì 15 luglio, sino a martedì 12 agosto 2025 e, comunque, sino al termine delle operazioni necessarie alla completa messa in sicurezza delle aree interessate.

“Come sanno bene i mercatali del settore ittico, i lavori che partono domani si sono resi urgenti e necessari per la messa in sicurezza della tettoia, ripetutamente oggetto di furto delle lastre di metallo e di rame, e poi danneggiata dal forte vento della scorsa primavera – dichiara l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli -. L’intervento serve non solo a garantire l’incolumità degli operatori e dei clienti, ma anche ad assicurare condizioni di lavoro più serene e decorose, in attesa del più ampio progetto di riqualificazione complessiva del mercato”.

“I lavori permetteranno il ripristino delle coperture dei box del settore ittico, con l’esecuzione di una intelaiatura di supporto alla nuova copertura, sagomata sulla forma originale, resa inagibile a causa del maltempo – spiega l’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi – . Dato importante, quindi, è che sarà realizzata una intelaiatura suppletiva rispetto a quella già esistente, di modo da rendere la struttura più salda e resistente. L’intervento è complesso e articolato, anche visto il contesto mercatale in cui si trovano i box, ma cercheremo di concludere le lavorazioni e le rifiniture nel più breve tempo possibile”.