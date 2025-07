comuniato – IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE ALBERTO CIRIO SUL RITROVAMENTO DEL PICCOLO ALLEN “Al telefono ho ringraziato il sindaco Di Muro e tutti soccorritori coinvolti nelle ricerche”

(AGENPARL) - Roma, 13 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 13 July 2025 COMUNICATO STAMPA

Torino, 13 luglio 2025

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE ALBERTO CIRIO SUL RITROVAMENTO DEL PICCOLO ALLEN

“Al telefono ho ringraziato il sindaco Di Muro e tutti soccorritori coinvolti nelle ricerche”

“Per due giorni abbiamo seguito con apprensione le ricerche del piccolo Allen, che vive a Torino con la sua famiglia, e il suo ritrovamento oggi è sicuramente la notizia che aspettavamo – dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio che, non appena si è diffusa la notizia del ritrovamento ha contattato telefonicamente il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro. “Ho voluto ringraziare il sindaco Di Muro che mi ha aggiornato sulla situazione e sulle condizioni del bambino che per fortuna sono buone e, in viva voce, mi ha consentito di ringraziare anche tutti i soccorritori coinvolti nelle ricerche per quanto hanno fatto in questi giorni: penso che salvare un bambino sia la cosa più gratificante per chi si occupa di soccorso e di emergenze e credo che a costoro vada il nostro ringraziamento più grande. Torino e il Piemonte non vedono l’ora di riabbracciare Allen, dopo questo grande spavento”.

