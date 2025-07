(ARC) Cultura: Anzil, 88 mila euro per progetti di turismo letterario

(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 12 July 2025 Ok della Giunta regionale al nuovo bando del Progetto Dante

nell’ambito del programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027

Pordenone, 12 lug – ? stato approvato dalla Giunta regionale

del Friuli Venezia Giulia il nuovo bando legato al Progetto

Dante, parte del Programma di cooperazione transfrontaliera

Interreg VI A Italia-Slovenia 2021-2027, per il finanziamento di

percorsi turistici letterari.

“Si tratta – come ha spiegato il vicegovernatore della Regione

con delega alla Cultura, Mario Anzil – di una nuova opportunit?

per enti e associazioni che intendano sviluppare progetti in

grado di valorizzare luoghi della cultura, punti di interesse

turistico pubblici e privati, aree e parchi naturali attraverso

iniziative culturali innovative che promuovano la figura di Dante

Alighieri o di altri scrittori e poeti legati alla nostra

Regione”.

Il bando rientra nell’ambito delle azioni previste dal progetto

“Pratiche culturali per un’offerta innovativa e integrata di

turismo letterario”, e mira a rafforzare l’identit? culturale

condivisa tra Italia e Slovenia attraverso percorsi tematici

ispirati alla letteratura.

I progetti potranno comprendere: eventi, festival e

manifestazioni culturali, attivit? espositive, audiovisive o

multimediali, oltre a percorsi vita tematici.

“Con questo intervento – ha concluso Anzil – intendiamo sostenere

un’offerta culturale capace di coinvolgere i territori in chiave

identitaria e turistica, valorizzando la straordinaria ricchezza

letteraria che attraversa il Friuli Venezia Giulia”.

Beneficiari dei contributi sono enti pubblici proprietari di

luoghi della cultura (come biblioteche, musei, archivi o edifici

storici), associazioni culturali, fondazioni e Pro Loco.

La dotazione finanziaria complessiva del bando ? di 88 mila euro,

con contributi variabili da un minimo di 5 mila a un massimo di

12 mila euro per ciascun progetto.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 15

luglio al 25 agosto 2025, utilizzando l’apposito modello e

inviandole tramite posta elettronica certificata (Pec)

ARC/LIS/gg

121035 LUG 25