IL COMUNE COMUNICA – oggi a Roma la sigla degli accordi di gemellaggio con quattro città ucraine nel nome di San Nicola nel corso della Conferenza Internazionale per la Ripresa dell’Ucraina

Roma, 11 Luglio 2025

IL SINDACO LECCESE A ROMA ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE

PER LA RIPRESA DELL’UCRAINA

SOTTOSCRITTI QUATTRO GEMELLAGGI CON ALTRETTANTE CITTA’ UCRAINE

NEL NOME DI SAN NICOLA

Nell’ambito dei lavori della Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina (URC2025), questo pomeriggio il sindaco di Bari Vito Leccese ha siglato quattro accordi di gemellaggio della Città di Bari con altrettante Municipalità ucraine accomunate dal culto di San Nicola, portatore di un messaggio universale di pace e solidarietà.

La firma degli accordi con le città Mykolaiv, Chernivtsi, Dniprorudne e Bar si è svolta al termine del panel ‘Local and regional dimension. Resilience and cohesion through partnerships: local and international cooperation’.

“Ringrazio l’Anci che ci ha offerto l’opportunità di prendere parte attiva alla Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina 2025 – ha commentato il sindaco Vito Leccese -. La sottoscrizione odierna rappresenta una preziosa opportunità per valorizzare il ruolo delle città nel processo di ricostruzione dell’Ucraina e ribadire i nostri sentimenti di vicinanza con il suo popolo. Crediamo sia necessario contribuire attivamente al percorso di ricostruzione, anche attraverso la cooperazione tra città, operando in forma sussidiaria all’accordo tra i Governi. L’auspicio condiviso con i sindaci ucraini è che si possa giungere, in tempi brevi, a una pace giusta e duratura per il popolo ucraino, stremato dalla guerra”.

Di seguito, in sintesi, il contenuto dei gemellaggi, che avranno una durata di cinque anni.

GEMELLAGGIO TRA LA CITTÀ DI BARI E LA CITTÀ DI BAR

Il gemellaggio affonda le sue radici nei profondi legami storici e culturali tra le due città, fondati sulla comune devozione a San Nicola Taumaturgo e sull’eredità della duchessa Bona Sforza d’Aragona, figura di rilievo nella storia di entrambe le comunità, che credono nella valorizzazione delle tradizioni e dei patrimoni culturali, come ponte per la costruzione di legami solidi e duraturi. Bari e Bar dichiarano di voler instaurare rapporti fraterni e di amicizia ed esprimono l’intenzione di sviluppare la collaborazione in campo culturale, sociale, economico, del turismo e dello sport.

Il protocollo prevede le seguenti azioni:

· valorizzazione del patrimonio culturale condiviso e promozione di un dialogo interculturale sostenibile, con particolare attenzione allo sviluppo di progetti nei settori turistico, culturale, educativo ed economico;

· organizzazione di itinerari tematici e rassegne dedicate alla figura di San Nicola, con il coinvolgimento di enti culturali e turistici delle città;

· realizzazione di programmi di scambio tra istituti scolastici, accademici e realtà artistiche, finalizzati alla condivisione di esperienze e buone pratiche educative;

· promozione di eventi sportivi congiunti e attività comuni tra associazioni giovanili e sportive, per incentivare la partecipazione attiva;

· sostegno e incoraggiamento delle attività economiche attraverso l’organizzazione di fiere, mercati ed esposizione di prodotti, volte a sviluppare in maniera equilibrata i rispettivi territori.

GEMELLAGGIO TRA LA CITTÀ DI BARI E LA CITTÀ DI DNIPRORUDNE

Visto l’intento condiviso di promuovere percorsi di rinascita sostenibile nei settori dell’istruzione, della cultura, dell’ambiente e dello sviluppo urbano, e atteso che la collaborazione potrà contribuire a rafforzare i rapporti interculturali e di amicizia, oltre a migliorare la qualità della vita dei cittadini, le due città svolgeranno le seguenti attività di rilievo internazionale:

· avvio di programmi educativi congiunti e scambi tra studenti e docenti, finalizzati all’arricchimento reciproco delle competenze e alla promozione di percorsi formativi innovativi;

· scambio di buone pratiche per la riqualificazione di aree urbane degradate, creazione di infrastrutture verdi e recupero funzionale di immobili pubblici in disuso in un’ottica di resilienza ambientale e sociale;

· organizzazione di attività culturali, artistiche e ricreative condivise, tese a favorire l’inclusione sociale e a valorizzare l’identità delle parti, anche in condizioni di emergenza o post-conflitto.

GEMELLAGGIO TRA LA CITTÀ DI BARI E LA CITTÀ DI MYKOLAÏV

Visti i legami religiosi che uniscono le città nella comune devozione a San Nicola, loro Santo protettore, le due municipalità si impegnano a svolgere le seguenti attività di rilievo internazionale:

· favorire lo scambio di esperienze e la condivisione di buone pratiche finalizzate allo sviluppo di sinergie per affrontare sfide comuni nell’ambito della cittadinanza attiva e della partecipazione civica;

· condividere conoscenze e risorse per sviluppare soluzioni innovative e sostenibili per fronteggiare le sfide urbane contemporanee, tra le quali il recupero delle aree dismesse, la riqualificazione di spazi urbani degradati e l’implementazione di strategie per migliorare la qualità della vita nelle comunità urbane;

· promuovere progetti di collaborazione nel campo dell’istruzione e della formazione sostenendo la mobilità di studenti, ricercatori e docenti.

GEMELLAGGIO TRA LA CITTÀ DI BARI E LA CITTÀ DI CHERNIVTSI

Premesso che sussistono reciproci interessi ad approfondire tematiche legate ai luoghi, alla storia e alle tradizioni delle rispettive comunità, le città di Bari e Chernivtsi si impegnano a svolgere le seguenti attività di rilievo internazionale:

· attivare azioni concrete volte a rafforzare la collaborazione istituzionale attraverso il confronto tra le organizzazioni civiche e la costituzione di reti solidaristiche;

· realizzare studi congiunti e scambi di informazioni e buone pratiche in merito alle politiche della sostenibilità urbana, con particolare riferimento agli interventi in grado di far fronte ai bisogni emergenti in termini di salute e benessere degli abitanti;

· promuovere progetti di scambio e collaborazione in materia di rigenerazione urbana e di valorizzazione dell’ambiente, recupero delle aree dismesse e di conservazione e miglioramento della qualità della vita.