Giovani, domani 12 luglio Ministro Abodi a Catania per gli Stati Generali delle Politiche Giovanili organizzati dal Consiglio Nazionale Giovani

(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

11-13 LUGLIO 2025

Palazzo della Cultura, Catania

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI

ITALIAN YOUTH COUNCIL

Via Adige, 26 – 00198 ROMA

http://www.consiglionazionale-giovani.it

Premessa

Il Consiglio Nazionale dei Giovani, in collaborazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani e l’Agenzia

Italiana per la Gioventù, promuove gli Stati Generali delle Politiche Giovanili, che si svolgeranno a Catania da

venerdì 11 a domenica 13 luglio 2025 presso il Palazzo della Cultura, in via Vittorio Emanuele II.

L’iniziativa, che si terrà nella città vincitrice del Premio Città Italiana dei Giovani 2025, nasce dalla volontà di

offrire un momento di riflessione e confronto strutturato sulle condizioni, i bisogni e le aspirazioni delle nuove

generazioni in Italia. Gli Stati Generali rappresentano uno spazio qualificato di dialogo tra istituzioni, enti,

rappresentanti del mondo associativo e giovani provenienti da tutto il Paese, con l’obiettivo di analizzare le

principali sfide sociali, economiche e culturali che li riguardano.

L’evento si articolerà in tavole rotonde, workshop e momenti di confronto pubblico su temi di grande rilevanza

per i giovani, quali benessere, sport, salute mentale, cultura, innovazione tecnologica, imprenditorialità e dialogo

europeo. L’iniziativa mira a consolidare uno spazio permanente di discussione pubblica sui temi giovanili e a

rafforzare il legame tra istituzioni centrali e comunità locali, promuovendo il protagonismo dei giovani nei

processi decisionali.

Agenda dei lavori

Venerdì 11 luglio

Arrivo dei partecipanti presso l’Hotel Nettuno

21:00 Cena presso Lido Cutì

Sabato 12 luglio

09:30 – 10:00 Trasferimento presso Palazzo della Cultura

10:00 – 11:00 Visita alla Mostra Tolkien presso Palazzo della Cultura

11:00 – 11:15 APERTURA ISTITUZIONALE DEI LAVORI

●​ Enrico Trantino, Sindaco di Catania

11:15 – 12:15 I GIOVANI IN DIALOGO CON IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Intervengono:

●​ Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani

●​ Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani

●​ Salvo Giannitto, Coordinatore living lab Nict Nact

I giovani protagonisti di alcune delle storie di Nict Nact si raccontano:

Giovanni Saeli, Giordana Maugeri e Filippo Silvestro

12:15 – 13:00 VISITA LABORATORIO NICT NACT PRESSO PALAZZO DELLA CULTURA

A cura di Santo Simone Di Stefano, Coordinatore del progetto Nict Nact

13:30 – 14.30 Pranzo presso il Palazzo della Cultura

14:30 – 15:30 WELLFARE & SPORT: TRA BENESSERE, FORMAZIONE, INCLUSIONE

SOCIALE E SALUTE MENTALE

Introduce:

●​ Francesco Marchionni, Consigliere di Presidenza CNG

Intervengono:

●​ Valerio Vermiglio, campione di pallavolo

●​ Lucia Ayari – campionessa mondiale di pugilato

●​ Raimondo Alecci – campione paralimpico di tennis da tavolo

15:30 – 16:30 PRESENTAZIONE DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI

GIOVANI “CARATTERISTICHE, DINAMICHE E PROSPETTIVE DELLA CREATOR

ECONOMY”

Introducono:

●​ Alessandro Fortuna, Consigliere di Presidenza CNG

●​ Fabio Piacenti, Presidente dell’Istituto EURES Ricerche Economiche e Sociali

Interviene:

●​ Francesco Fumarola, Founder di Space Sport

16:30 – 17:30 DALLE PERIFERIE AL CENTRO, I GIOVANI COME AMBASCIATORI

DELLA CULTURA LOCALE

Intervengono:

●​ Viviana Lombardo, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Catania

●​ Gianluca Verri, Playerinside

●​ Domenico Carbone, Presidente ANCI Giovani

●​ Piermaria Capuana – Vice Presidente Commissione Politiche Giovanili del Comune di

Catania

●​ Natascia Arcifa, Ambasciatrice dell’Anno europeo dei giovani

17:30 – 20:00 VISITA AL LIVING HUB NICT NACT E ALLA CITTÀ DI CATANIA

20.30 Cena presso il Ristorante Piazza Scammacca

23:30 Transfer per il rientro in hotel

Domenica 13 luglio

09:30 – 10:00 Trasferimento presso Palazzo della Cultura

10:00 – 10:15 APERTURA DEI LAVORI

●​ Francesco Marchionni, Consigliere di Presidenza CNG

●​ Viviana Lombardo, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Catania

10:15 – 11:15 DIALOGO DELL’UE CON I GIOVANI – WORKSHOP SULL’XI CICLO DEL

DIALOGO DELL’UE CON I GIOVANI “CONNETTERE L’UE CON I GIOVANI”

11:15

12:15

IMPRENDITORIA

GIOVANILE,

START

INNOVAZIONE

TECNOLOGICA

Introduce:

●​ Andrea Zuddas, Consigliere di Presidenza CNG

Intervengono:

●​ Giovanni Girgenti, Presidente Consulta Giovanile Comune di Catania

●​ Alessandro Rapisardi, Presidente Consulta Provinciale degli Studenti di Catania

●​ Storie di autoimprenditorialità giovanili:

Team GreenVision AI

– giovani ingegneri vincitori del primo premio Hackaton

organizzato dal Comune di Catania

Team Urban Analyzer – giovani ingegneri vincitori del secondo premio Hackaton

organizzato dal Comune di Catania

-​

Team Briller Briller.AI – giovani ingegneri vincitori del terzo premio Hackaton

organizzato dal Comune di Catania

12:15 – 12:45 PREMIAZIONE DEL CONTEST DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI

GIOVANI “GIOVANI AMBASCIATORI DELLA CULTURA LOCALE”

Contest rivolto ai giovani impegnati nella valorizzazione e nella promozione delle tradizioni e del

patrimonio artistico-culturale dei piccoli borghi.

Introduce:

●​ Vincenzo Riemma, Consigliere di Presidenza CNG

Presentazione dei tre progetti finalisti e premiazione del vincitore

12:45 – 13:00 Chiusura dei lavori

●​ Enrico Trantino, Sindaco di Catania

●​ Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani

13:00 – 14:00 Pranzo presso il Palazzo della Cultura

15:00 Transfer per i partecipanti verso l’Aeroporto

