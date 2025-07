DA CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD, CNA TOSCANA CENTRO E CONFARTIGIANATO IMPRESE PRATO Conferenza stampa martedì 15 luglio ore 11.30 in CCIAA a Prato

(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

Sammartino, incaricato con decreto del Presidente della Repubblica, le

associazioni di categoria Confartigianato Imprese Prato, CNA Toscana Centro

e Confindustria Toscana Nord hanno ritenuto fondamentale elaborare un

documento congiunto da sottoporre alla sua attenzione.

Il documento ha l’obiettivo di offrire al commissario una fotografia

aggiornata del nostro territorio, con particolare attenzione agli aspetti

economici e produttivi, accanto a un quadro anagrafico della popolazione.

Attraverso questa iniziativa, le associazioni intendono riportare al centro

dell’agenda del commissario le priorità strategiche del territorio, che

richiedono interventi urgenti sul piano politico, amministrativo e

infrastrutturale.

Non meno importante, il documento sottolinea l’esistenza di un modello di

concertazione territoriale, unico nel suo genere a livello nazionale, che

ha visto nel tempo la collaborazione attiva tra categorie economiche e

rappresentanze sindacali nella definizione delle scelte cruciali per lo

sviluppo del distretto. Un modello che vogliamo tutelare e rafforzare,

promuovendo un dialogo costruttivo con il commissario.

I contenuti e le finalità del documento saranno illustrati nel corso della

conferenza stampa

Martedì 15 luglio, ore 11.30

Camera di Commercio Pistoia-Prato

