(ACON) DISABILIT. BORDIN APRE SPORTELLO LATISANA: GRAN RISULTATO COLLETTIVO

informativo, ma un vero centro di riferimento per chi vive una

condizione di disabilit? o non autosufficienza e ha la necessit?

di capire bene ci? di cui ha bisogno, per poi attivarsi per

ottenerlo.

Stiamo parlando del Centro di riferimento informativo disabilit?

inaugurato oggi presso la sala polifunzionale di via Goldoni a

Latisana. Il primo di cinque che saranno attivati sul territorio

regionale, grazie a un progetto promosso dall’associazione Idea

odv, attiva da oltre 25 anni nella Bassa Friulana, con il

sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.

“Il Consiglio regionale vuole essere presente, vuole sostenere le

iniziative che cercano in qualche modo di dare una mano a chi ?

pi? fragile, a chi vive momenti o situazioni di difficolt? – ha

sottolineato il presidente dell’Assemblea legislativa regionale,

Mauro Bordin, durante l’inaugurazione del centro -. Noi cerchiamo

di fare il possibile attraverso le norme e le risorse che

stanziamo, ma i risultati si ottengono attraverso un lavoro

collettivo, la sinergia tra diversi soggetti che si confrontano

in modo costruttivo e collaborano nell’interesse di tutti”.

“? importante, poi, avere realt? che sul territorio informino

rispetto alle opportunit? che ci sono, perch? il mondo della

disabilit? ? molto ampio e complesso”, ha aggiunto Bordin,

sottolineando ancora una volta il valore dell’impegno e del

lavoro del mondo del volontariato, “l’anima della nostra

societ?”.

Presenti all’inaugurazione dello sportello anche i consiglieri

regionali Maddalena Spagnolo (Lega), Carlo Grilli e Moreno

Lirutti (Fp). ? proprio da una proposta del gruppo Fedriga

presidente, poi sottoscritta da tutta l’Aula, che ? nato il

progetto.

“Su questi temi delicati la politica non si divide” ha

sottolineato Grilli, che ha anche posto l’accento sull’importanza

del coinvolgimento del Terzo settore. “I progetti di vita

indipendente sono fondamentali per i disabili e anche per i loro

familiari – ha aggiunto Lirutti – ma l’iter per avviarli non ?

semplice, ecco spiegato il ruolo chiave di questi sportelli”.

Stefano Baldini, presidente di Idea (acronimo di Indipendenza,

dignit? e autodeterminazione) e Sergio Raimondo, presidente della

Consulta disabili di Pordenone, hanno illustrato pi? nel

dettaglio il funzionamento del Centro dove opereranno delle

assistenti sociali creando un filo diretto con azienda sanitaria

e Terzo settore.

Presenti all’inaugurazione anche i rappresentanti dei 12 Comuni

dell’Ambito socio-sanitario Riviera Bassa friulana, tra cui il

sindaco di Latisana, Lanfranco Sette, e il presidente della

Consulta regionale disabili, Mario Brancati, cha ha annunciato

l’assegnazione proprio alla Regione Fvg del Premio Solidariet?

2025: il riconoscimento che ogni anno la Consulta conferisce a

chi si ? in qualche modo distinto nel mondo della disabilit?.

“L’attenzione nei nostri confronti ? tanta – ha sottolineato

Brancati, ricordando anche gli ultimi fondi inseriti in

Assestamento -. Continuiamo a lavorare assieme per un mondo pi?

inclusivo”.

