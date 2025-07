(ACON) CULTURA. BORDIN IN SEDE ANBIMA UD: PUNTO DI RIFERIMENTO PER COMUNIT

(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

(ACON) Udine, 11 lug – Un punto di riferimento per cultura,

tradizioni e identit? delle nostre comunit?. Cos? Mauro Bordin,

presidente del Consiglio regionale, ha definito il ruolo delle

bande musicali e dell’associazione che le rappresenta, Anbima

Fvg, nel corso della visita istituzionale nella nuova sede del

sodalizio in viale Palmanova a Udine.

L’incontro con Anbima ? servito, spiega il massimo rappresentante

dell’Assemblea legislativa regionale, “per fare il punto sulle

misure introdotte in questi anni a beneficio del settore, come il

bando scuola e la nuova legge sulla formazione musicale

introdotta dall’assessore Rosolen. E fa piacere sapere che questi

interventi hanno inciso in modo positivo sul mondo bandistico del

Fvg, che si occupa di formazione ed educazione, non solo

musicale, dei nostri giovani”.

“Portare la musica nelle scuole – ha aggiunto Bordin – ? una

scelta fondamentale per le giovani generazioni, mentre la nuova

legge sulle scuole di musica consente di fornire sostegno

all’intero comparto”.

Il presidente ha voluto visitare la nuova sede di Anbima,