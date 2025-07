(ACON) AMBIENTE. PELLEGRINO (AVS): BENE ASSESSORE SU NO A GRANDE EOLICO

(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

di quei luoghi distrutti da industrie invasive che vengono chiusi

senza essere bonificati, ? un problema spinoso. Il principio del

‘chi ha inquinato l’ambiente paghi il ripristino’ ? ancora molto

lontano dall’essere messo completamente in atto. Chi ha prodotto

chiude con i suoi utili mentre gli oneri ambientali rimangono a

carico della collettivit?, esattamente come sta accadendo con la

bonifica delle ‘terme romane’ di Monfalcone, inquinate

dall’attivit? della ex centrale a carbone”.

Cos? in una nota la consigliera regionale Serena Pellegrino, di

Alleanza Verdi e Sinistra, che ? anche vicepresidente della

commissione Ambiente, a margine della discussione in I

Commissione integrata sulla legge di assestamento. “Ho chiesto

all’assessore all’Ambiente quali azioni vengano messe in campo su

quei siti ancora inquinanti e attivi, dal momento che ? molto pi?

facile bonificare quando le aziende sono in attivit?, ma al

momento non ho ricevuto alcuna risposta”.

Dopo una lunga disamina sulle proposte emendative

dell’assessorato “ho ritenuto di sottoporre all’assessore

Scoccimarro la questione relativa alle aree idonee e non idonee

all’insediamento di impianti industriali per la produzione di

energia rinnovabile come fotovoltaico, eolico e biogas che si

inseriscono sempre pi? in aree sensibili con conseguenze sul

territorio. Interventi fortemente impattanti che se non incidono

sulle popolazioni residenti impattano sul paesaggio”.

“Un esempio su tutti ? dato dall’impianto di Pagnacco di biogas

il cui progetto ? stato ritirato solo dopo una forte agitazione

della popolazione, per poi promuoverlo in un’area altrettanto

sfavorevole dal punto di vista paesaggistico. Quello che

preoccupa ? che le normative sono scritte pensando pi? a chi fa

economia piuttosto che ecologia. Business as usual. Cos? come

risulta fortemente incisivo, sul bellissimo versante ovest delle

valli del Natisone un impianto eolico dalle dimensioni

assolutamente fuori scala”, prosegue la consigliera di

opposizione.

“Con favore abbiamo scoperto che anche l’assessore non ha un

approccio favorevole nei confronti di questi due progetti,

manifestando palesi perplessit?. In particolare sull’eolico di

grandi proporzioni, ha affermato che non saranno approvati

progetti di quella natura su tutto il territorio regionale

mentre, sulla mia sollecitazione in merito alla proposta accolta

con un ordine del giorno di indagare sul micro e il mini eolico,

l’assessore ha confermato che si sta procedendo con gli studi che

verranno esposti in autunno in commissione”.

“Sulle proposte di grandi impianti che producono energia da fonti

rinnovabili saremo vigili, senza pregiudizi, ma avendo chiaro il

confine che c’? tra speculazione economica e rispetto per

l’ambiente”, spiega ancora l’esponente di Avs.

Pellegrino conclude con un monito rivolto all’assessore, che ha

risposto glissando: “Mi auguro che dall’assessorato non arrivino,

la settimana prossima durante la discussione in Consiglio, degli

emendamenti talmente corposi da essere paragonati a disegni di

legge come ? gi? successo durante l’approvazione di altre leggi

di bilancio proposte dalla Giunta”.

