(ARC) Territorio: Roberti, sopralluogo a distaccamento VVFF Codroipo

(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 Verificate insieme a Riccardi necessit? e costi dell’intervento

di sistemazione degli edifici, alla luce dell’Assestamento di

bilancio regionale prossimamente in Aula

Codroipo, 10 lug – “Il sopralluogo odierno al distaccamento

dei Vigili del fuoco volontari di Codroipo ? stato fondamentale

per verificare direttamente le criticit? strutturali segnalate,

che riguardano una realt? strategica non solo per il Comune ma

per tutto il Medio e Basso Friuli”.

Lo hanno affermato gli assessori regionali alle Autonomie locali

e alla Protezione civile Pierpaolo Roberti e Riccardo Riccardi al

termine della visita alla struttura. Come precisato dagli

esponenti dell’Esecutivo, la Regione sta valutando con attenzione

la richiesta pervenuta dall’Amministrazione locale per dare vita

ad un intervento il cui importo ammonta a circa 1,7 milioni di

euro, tenendo conto che – tra una decina di giorni – approder? in

Aula la legge di Assestamento di bilancio.

Alla presenza del sindaco Guido Nardini, dei capigruppo in

Consiglio comunale e di alcuni volontari del distaccamento, gli

assessori hanno spiegato che la visita, effettuata anche alla

luce delle segnalazioni pervenute dal comando provinciale dei

Vigili del fuoco di Udine, ? servita a “toccare con mano lo stato

di fatto e ad approfondire l’alternativa progettuale individuata,

cos? da comprendere le necessit? di finanziamento della

struttura”.

Nei prossimi giorni la Regione compir? un’attenta verifica delle

risorse disponibili, considerando le numerose richieste che

giungono dall’intero territorio regionale e stabilire se questo

intervento potr? trovare copertura gi? nell’attuale Assestamento.

Il distaccamento dei Vigili del fuoco di Codroipo attualmente

conta sulla presenza di una cinquantina di volontari che, nello

scorso anno, sono stati impegnati in circa 650 interventi, vista

la dislocazione della struttura nel cuore del medio Friuli.

