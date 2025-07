(ARC) Salute: Riccardi, il “San Giorgio” alleato prezioso della sanit Fvg

(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 L’assessore in visita al Policlinico di Pordenone. “Presto nuovo

accordo strategico che conferma partnership con privato

accreditato”

Pordenone, 10 lug – “La Regione considera il Policlinico San

Giorgio di Pordenone un alleato prezioso del sistema sanitario

regionale, al pari di altre strutture che vantano una lunga

esperienza all’interno della sanit? pubblica regionale. Con le

loro rappresentanze auspichiamo di poter sottoscrivere a breve il

nuovo accordo con il privato accreditato che comunque non

preveder? modifiche del tetto del 6% stabilito per legge”.

Lo ha detto questa mattina l’assessore regionale alla Salute,

Riccardo Riccardi, nel corso di una visita compiuta al

Policlinico San Giorgio di Pordenone. L’assessore, accompagnato

dal presidente della struttura Maurizio Sist e dal suo staff, ha

preso visione dei nuovi spazi ospedalieri ricavati

dall’ampliamento dello stabile e di alcuni recenti investimenti

su nuove apparecchiature per la diagnostica che sono state

acquistate. All’incontro con i vertici della struttura

ospedaliera ha partecipato anche il sindaco di Pordenone,

Alessandro Basso.

“L’auspicio – ha sottolineato l’assessore, accompagnato

nell’incontro con i vertici del Policlinico dal direttore

generale di AsFo Giuseppe Tonutti – ? di giungere al nuovo

accordo con il sistema del privato accreditato entro tempi

piuttosto stretti. Un’intesa che riteniamo strategica – ha

ribadito l’esponente della Giunta – in quanto ci poniamo

l’obiettivo di proseguire nel lavoro di recupero di mobilit?

passiva verso il privato accreditato veneto”.

L’assessore ha poi confermato “il mantenimento di tutte le

funzioni e attivit? del ‘San Giorgio’, al di l? del recente

spostamento del Punto nascita nell’ospedale Santa Maria degli

Angeli di Pordenone. Funzioni e spazi – ha assicurato Riccardi –

che potranno essere riconvertiti in attivit? riabilitativa, dando

cos? una risposta importante ai bisogni sanitari che crescono”.

ARC/LIS/gg

101334 LUG 25