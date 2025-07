(ACON) ASSESTAMENTO. PELLEGRINO (AVS): FINANZIARE AGRICOLTURA BIO-COMPATIBILE

(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

Trieste, 10 lug – "Ho presentato una proposta

legislativa in I Commissione integrata che riguarda sistemi di

generazione di ozono, in loco, prodotta da energia solare con

l’adozione di tecnologie di sanificazione naturale”. Cos? in una

nota la consigliera regionale serena Pellegrino, di Alleanza

Verdi e Sinistra, a margine della discussione, in previsione del

dibattito in Aula, dell’Assestamento di bilancio 2025-27.

“Ho chiesto che la Regione Friuli Venezia Giulia – dettaglia

Pellegrino – possa sostenere, tramite contributi in conto

capitale, l’introduzione nelle aziende agricole di nuove

tecnologie che mettano a sistema la produzione di energia da

fotovoltaico con l’utilizzo di ozono destinato alla difesa

fitosanitaria, processo che eliminerebbe l’utilizzo di prodotti

chimici per la coltivazione di colture ortofrutticole e

vitivinicole e anche alla sanificazione delle acque irrigue,

superfici e ambienti di lavorazione”.

“Un esempio su tutti – prosegue la consigliera – la produzione

dell’asparago bianco a Tavagnacco, la cui coltivazione avviene in

terreni specifici, seguendo un metodo tradizionale che prevede il

ricoprimento delle piante con terra per preservarne il colore

bianco e il sapore delicato, ma facilmente attaccabile da funghi

e batteri. Con questa nuova tecnologia si eviterebbero di

utilizzare composti chimici nocivi per l’ambiente, ma soprattutto

per l’uomo”.

“I destinatari di questo provvedimento sarebbero le imprese

agricole iscritte ai registri regionali e dotate di impianti

agrovoltaici esistenti o in progetto; le cooperative agricole,

consorzi o reti d’impresa certificate in agricoltura biologica;

gli enti di ricerca o aziende dimostrative che operano in

collaborazione con imprese del settore biologico. La copertura –

precisa l’esponente rosso-verde – sarebbe del 70% per un massimo

di 150.000 euro per impianti, indirizzato non solo alle imprese

biologiche, ma anche a quelle che volessero trasformarsi e

utilizzare questa nuova tecnologia che allontana la

carbonizzazione”.

Conclude Pellegrino: “L’interesse manifestato su questo tema da

parte dall’assessore Zannier ci rende particolarmente

soddisfatti. Ci mettiamo a disposizione fin d’ora per riuscire ad

attivare questo processo innovativo ed ecologico”.

